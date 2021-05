Maxcom MS572 wytrzymały smartfon do pracy i nie tylko

Smartfon MS572 to najnowszy wzmocniony telefon w ofercie polskiego producenta elektroniki użytkowej firmy Maxcom. Cechuje go solidna obudowa, odporność na wodę i kurz, pojemna bateria oraz NFC. To idealny telefon dla aktywnych, lubiących adrenalinę, ale również dla tych, którzy ciężko pracują w terenie.

Maxcom od lat zajmuje się produkcją wzmocnionych telefonów dla najbardziej wymagających. Linia Strong to telefony typu „rugged”, które charakteryzują się przede wszystkim wytrzymałością oraz funkcjonalnością. Najbardziej zaawansowanym przedstawicielem tej serii jest Maxcom MS572. To smartfon dedykowany dla osób prowadzących aktywny tryb życia, uprawiających sporty ekstremalne, a także osób pracujących w wymagających warunkach.

Maxcom MS572 może się pochwalić wzmocnioną obudową, spełniającą wojskowy standard MIL-STD-810. Oznacza to, że przeszedł pomyślnie rygorystyczne testy wielokrotnych upadków z wysokości 1.2 m w tym liczne upuszczenia na boki oraz narożniki telefonu. Norma IP68, którą urządzenie posiada, gwarantuje odporność na pył, kurz oraz wodę, w której przebywać może przez kilkadziesiąt minut bez obawy na uszkodzenia. O tym, że jest to sprzęt do zadań specjalnych świadczy również wyposażenie go w wytrzymały ekran Gorilla Glass 3.

Wyświetlacz o przekątnej 5,71 cala i jakości HD gwarantuje dobrą jakość wyświetlanej rozrywki. Autorski wzór i krawędź notcha ekranu zostały zaprojektowane na podstawie wyników badań, których celem było optymalizowanie wytrzymałości ekranów Maxcom. Model ma 157 mm wysokości, 77 mm szerokości i 12 mm grubości. Waży jak na swoją kategorię mało – 205 g.

Za płynność pracy odpowiedzialny jest czterordzeniowy procesor MediaTek Helio MT6761D 1.8GHz. Telefon wyposażono 3 GB pamięci podręcznej oraz 32 GB pamięci flash. Jak przystało na sprzęt do zastosowań profesjonalnych producent przewidział funkcję dual SIM oraz moduł łączności NFC, który może być wykorzystany do płatności zbliżeniowych. Maxcom zadbał również o bluetooth i Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n. Do łączności i ładowania bezpośredniego zastosowano złącze USB typu C.

Praca smartfona Maxcom MS572 została zoptymalizowana pod kątem oszczędności energii. Nowe podzespoły mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Producent zdecydował się jednak wyposażyć ten model w pojemną baterią o pojemności 4100 mAh, co gwarantuje długie godziny bez ładowarki.

Smartfon Maxcom MS572 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 699 zł.