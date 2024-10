Maxcom FW110 Titan Chronos – gdy liczy się niezawodność

Jeśli szukasz smartwatcha, który sprawdzi się w każdych warunkach, wytrzyma wstrząsy i nie zniszczy go woda, to Maxcom FW110 Titan Chronos będzie strzałem w dziesiątkę. Jego wytrzymałość została przetestowana w ekstremalnych warunkach na Poligon4x4 Offroad Park w samym centrum Polski. Ten smartwatch doceni każdy mężczyzna, który stawia na aktywny wypoczynek i nie stroni od adrenaliny.

Zegarki o militarnych parametrach były początkowo przeznaczone głównie dla komandosów i amatorów survivalu. Z biegiem lat zegarki wojskowe zeszły z pola bitwy i trafiły do codziennego życia. Teraz cieszą się dużą popularnością wśród tych, którzy nie stronią od sportów ekstremalnych lub po prostu lubią aktywnie spędzać czas. Nowoczesne smartwatche do zadań specjalnych zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal.

Design z charakterem

Metalowa obudowa Titan Chronos z designerskimi przyciskami zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Solidna, masywna bransoleta ze szczotkowanej stali z matowym wykończeniem i fazowanymi krawędziami dodaje charakteru. Baza ponad 500 darmowych tarcz do pobrania pozwala dostosować zegarek do indywidualnego stylu, a intuicyjny interfejs sprawia, że zmiana grafik jest szybka i prosta.

Niezawodność i odporność

Odporność na wstrząsy i wodę to jedna z głównych cech, jakie musi posiadać zegarek wojskowy, który sprawdzi się w różnych, nie zawsze sprzyjających, warunkach. Chronos posiada Certyfikat MIL-STD 810, który gwarantuje odporność na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, skrajne opady, błoto, pył, słoną wodę, drgania, upadki z wysokości na twarde podłoże czy zanurzanie na dużej głębokości.

Ekran dotykowy to jedna z bardziej wrażliwych części smartwatcha. Nieustannie narażona na porysowanie czy nawet rozbicie. Titan Chronos jest wyposażony w szkło Corning® Gorilla® Glass 3, które gwarantuje wyjątkową odporność uszkodzenia. Ekran AMOLED wyróżnia się wysokim kontrastem, autentycznym nasyceniem barw i energooszczędnością. 1,43-calowy wyświetlacz zapewnia doskonałą widoczność i czytelność niezależnie od nasłonecznienia, dzięki jasności sięgającej 1000 nitów. Funkcja Always On Display (AOD), umożliwia stałe wyświetlanie godziny przy bardzo niskim zużyciu energii (10-15 dni codziennego użytkowania i do 3 dni działania w trybie Always On Display).

Kontakt ze światem, sport i zdrowie

Dzięki Chronosowi jesteś na bieżąco niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz. Możesz odbierać połączenia oraz odczytywać wiadomości i powiadomienia z mediów społecznościowych bez potrzeby sięgania po telefon. Możesz również synchronizować listy utworów i odtwarzać muzykę bezpośrednio ze smartwatcha.

Ponadto Chronos może monitorować ponad 130 dyscyplin sportowych, od intensywnych jak snowboard, po spokojniejsze, jak np. joga. Automatycznie rozpoznaje 6 podstawowych aktywności sportowych, w tym marsz, bieg czy jazda na rowerze. Dokładne pomiary, automatycznie zapisane w dedykowanej aplikacji, pomagają śledzić postępy i osiągać wyznaczone cele. Wodoszczelność na poziomie 5ATM i IP69 pozwala na nurkowanie z zegarkiem do głębokości 50 metrów. Bez względu na to, czy pływasz, surfujesz, czy uprawiasz inne sporty wodne, znajdziesz odpowiedni tryb sportowy. Mocną stroną Chronosa jest funkcja SWOLF, która w zaawansowany sposób monitoruje trening pływacki.

Zaawansowane czujniki optyczne mierzą m.in. tętno, natlenienie i ciśnienie krwi. Chronos śledzi jakość snu, analizując fazy czuwania, snu płytkiego oraz głębokiego, a także REM. Szczegółowe dane są dostępne w kompatybilnej aplikacji. Dodatkowo zegarek monitoruje poziom stresu i oferuje relaksujące ćwiczenia oparte na świadomym oddechu.

Akcja: sprawdzam!

Testy wytrzymałości wojskowej smartwatcha Chronos zostały przeprowadzone na obiekcie Poligon4x4 Offroad Park w Górze Kalwarii, gdzie urządzenie przeszło ekstremalne próby, takie jak zanurzania w błocie, rzucanie z dużej wysokości i najeżdżanie ciężkimi offroadowymi autami, zdając je na piątkę. Poligon4x4 Offroad Park to wyjątkowe miejsce, w którym pasja spotyka się z adrenaliną. Oferuje kilka niezależnych tras i torów, flotę pojazdów terenowych oraz idealne warunki do organizacji eventów, szkoleń, premier pojazdów i innych aktywności.

Maxcom Chronos dostępny jest w cenie 499 zł na stronie Maxcom oraz online we wszystkich dużych elektro marketach w Polsce.