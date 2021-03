Marzec 2021, 3/2021

Gry komputerowe jeszcze nie tak dawno uznawane były za rozrywkę dla dzieci. Z biegiem lat okazało się, że młodzi ludzie wraz z dorastaniem wcale nie wyzbyli się chęci obcowania z elektroniczną rozrywką. Ta natomiast poszerzyła swoje horyzonty, które wraz z nową generacją grania mają możliwości, które dopiero odkrywać będziemy przez kolejne lata obcowania z jej mocą obliczeniową.

W tym numerze mierzę się z podsumowaniem i wyborem 50 najlepszych gier, które zapisały się w historii ostatniej generacji, jak również testuję najważniejsze urządzenie służące do obcowania z tą nową – PlayStation 5. Do tego dochodzą także premierowe, nietypowe laptopy do gier i recenzja oczekiwanego spin-offa ze świata Persony 5 – Strikers.

Oczywiście nie samym graniem wypełnione jest marcowe wydanie „Magazynu T3”. W tym numerze także wzięliśmy na warsztat m.in. nowe słuchawki Apple AirPods Max. Jeśli diabeł ubiera się u Prady, to biorąc pod uwagę cenę AirPodsów, wiadomo, gdzie zaopatruje się w sprzęt audio. Poza tym sprawdziliśmy nowy, duży smartfon od Samsunga – Galaxy S21 Ultra, aparat Sony A7C, telewizor Philips Performance 58PUS8535, soundbar Denon Home Sound Bar 550 i wiele innych.

Miłośnikom naszych przewodników polecam natomiast zapoznanie się z wnikliwym spojrzeniem na sprzęty z oferty marki Eufy, specjalizującej się w domowym bezpieczeństwie i kilku innych aspektach inteligentnego domu.

Przejrzyj numer tutaj.