HTC Exodus 1 – blockchainowy smartfon

Mimo spektakularnego spadku wartości na początku bieżącego roku kryptowaluty pozostają popularnym sposobem inwestycji. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów na ich przechowywanie są portfele zewnętrzne. HTC właśnie zaprezentowało Exodus 1 – telefon, który może pełnić jego funkcję.

Exodus 1 nastawiony jest przede wszystkim na bezpieczeństwo kont kryptowalutowych i przypisanych do nich kluczy płatniczych. W jego wnętrzu umieszczony został dedykowany portfel Zion współpracujący z najpopularniejszymi walutami: Bitcoinem, Ethereum i Litecoinem. Smartfon działa na Androidzie Oreo, ale wszystkie dane dotyczące operacji kryptowalutowych przechowywane są w bezpiecznej enklawie, do której dostępu nie ma nawet system operacyjny. HTC obiecuje, że zamknięty obszar już wkrótce będzie wykorzystywany także do przechowywania innych danych.

Aby chronić dostęp do kryptowalut w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu Exodus 1 został wyposażony w funkcję Social Key Recovery, za pomocą której można łatwo odzyskać klucze szyfrowania. Wymaga ona jedynie asysty kilku wybranych znajomych – każdy zaufany kontakt, który wybierzemy, otrzyma zaszyfrowaną część kodu. Sam telefon nie zapamiętuje kluczy i nie przechowuje ich w żadnej centralnej usłudze.

Oczywiście Exodus 1 to także smartfon. Pod względem technicznym przypomina on tegorocznego HTC U12+: wyposażony został w 6-calowy ekran QuadHD/+, procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterię o pojemności 3 500 mAh. Telefon jest wodoodporny i obsługuje technologię Edge Sense 2. Posiada on również podwójny aparat fotograficzny 12 Mpix + 16 Mpix i podwójną kamerkę do selfie 2 x 8 Mpix.

Przedsprzedaż urządzenia ruszyła wczoraj, ale do klientów trafi ono w grudniu tego roku. Jego koszt to 0,15 BTC (ok. 3 660 PLN) lub 4,78 ETH (ok. 3 675 PLN) – ze względu na częste i znaczące wahania wartości kryptowalut dokładne ceny telefonu mogą się jeszcze diametralnie zmienić.