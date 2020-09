Lenovo ThinkPad X1 Fold w oficjalnej przedsprzedaży

Moda na składane wyświetlacze obowiązuje nie tylko w świecie smartfonów. Lenovo właśnie zaprezentowało pierwszy laptop wyposażony w składany ekran, ThinkPad X1 Fold, który już wkrótce trafi do sklepów.

Komputer został wyposażony w 13,3-calowy ekran OLED o proporcjach 4:3 i nietypowej rozdzielczości 2048 x 1536 px. Jego maksymalna jasność to 300 nitów. Otoczony jest on silikonową ramką zabezpieczającą wyświetlacz i zawias podczas składania. Pomiędzy połówkami urządzenia znajduje się wąska przestrzeń, w którą można wsunąć bezprzewodową klawiaturę Mini Fold Keyboard; gadżet automatycznie będzie się ładował po umieszczeniu w komputerze.



Urządzenie otrzymało procesor z linii Intel Core Lakefield, 8 GB pamięci RAM, do 1 TB pamięci wewnętrznej, baterię o pojemności 50 Wh oraz opcjonalne wsparcie dla 5G; za to ostatnie będziemy musieli dodatkowo zapłacić. Do dyspozycji dostaniemy dwa złącza USB-C oraz gniazdo karty SIM, jak również bezprzewodową łączność Wi-fi 6 i Bluetooth 5.1. Komputer współpracuje także z rysikiem Lenovo Mod Pen. Producent szacuje, że jedno ładowanie wystarczy na około 11 godzin pracy. Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży w cenie 2 500 USD (ok. 9 700 PLN).



To nie jedyna nowość od Lenovo – producent zaprezentował także X1 Nano, najlżejsze urządzenie w serii ThinkPad – waży ono jedynie 907 g. Laptop otrzymał ekran 2K o proporcjach 16:10 ze wsparciem dla Dolby Vision, zaawansowane zabezpieczenia biometryczne, procesor Intel Core 11 generacji, złącza Thunderbolt 4 oraz Wi-fi 6, jak również opcjonalną łączność 5G. Nowością jest także ThinkBook 15, laptop, który ma wbudowaną… kieszeń na słuchawki bezprzewodowe – wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk, a przegródka wysunie się, dając dostęp do gadżetu.