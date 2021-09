Lenovo prezentuje najlżejszy komputer z ekranem OLED

Z uwagi na swoją lekką, smukłą konstrukcję, ultrabooki to ulubione laptopy osób lubiących pracować w podróży. Lenovo właśnie podniosło poprzeczkę w tej kwestii – ich najnowsza propozycja, Yoga Slim 7 Carbon, łączy w sobie ekran OLED i konstrukcję wagi piórkowej.

Laptop został wyposażony w 14-calowy panel OLED 90 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 px i proporcjach obrazu 16:10 – rozdzielczość QHD+ pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii, tutaj szacowany na 14,5 godzin. Maksymalna jasność panelu to 600 nitów. Ekran może pochwalić się stuprocentowym pokryciem palety barw DCI-P3, a ponadto jest fabrycznie skalibrowany. W niektórych wersjach do wyboru mamy także wyświetlacz dotykowy, pokryty ochronną warstwą Gorilla Glass.



Do zbudowania obudowy laptopa wykorzystano połączenie włókna węglowego i stopu magnezowego. Dzięki temu Yoga Slim 7 Carbon jest niezwykle lekka – waży ona jedynie 1,09 kg, co czyni z niej najlżejszy laptop OLED na rynku. W najgrubszym miejscu urządzenie mierzy zaledwie 14,9 mm. Mimo smukłych wymiarów, komputer otrzymał całkiem potężną specyfikację: w najwyższej konfiguracji możemy wybrać urządzenie działające na procesorze Ryzen 7 5800U z dedykowaną kartą graficzną Nvidia GeForce MX450. Towarzyszyć im będzie do 16 GB RAM-u i dysk SSD o maksymalnej pojemności 1 TB.



Jeśli specyfikacja ta okaże się niewystarczająca, Lenovo proponuje klientom model Yoga Slim 7 Pro. Wyposażony w 16-calowy, dotykowy panel IPS, komputer może się pochwalić odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz, jasnością 500 nitów i wsparciem dla HDR Dolby Vision. Urządzenie jest cięższe od kuzyna, acz wciąż lekkie – waży ono 2,1 kg. Wewnątrz znajdziemy procesor z linii Ryzen 7 5800H, do 16 GB RAM-u, do 1 TB pamięci SSD oraz opcjonalną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050.



Polskie ceny nowych komputerów od Lenovo pozostają nieznane, acz wiadomo, że na rynku amerykańskim zaczną się one od 1 290 USD (ok. 4 910 PLN) za model Yoga Slim 7 Carbon i od 1 450 USD (ok. 5 520 PLN) za Yogę Slim 7 Pro. Laptopy trafią do sprzedaży w październiku.