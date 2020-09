Lenovo prezentuje linię produktów na sezon świąteczny

Targi IFA zaczynają się w tym tygodniu, ale niektórzy producenci postanowili je nieco wyprzedzić. Lenovo właśnie zaprezentowało najnowsze urządzenia, które trafią na rynek w idealnym momencie na przedświąteczne zakupy.

Flagowym modelem jest tutaj Lenovo Yoga 9i, ultrabook dostępny w wersji z bezramkowym ekranem dotykowym o przekątnej 14 lub 15,6 cali. Specjalna edycja tego mniejszego wariantu została ozdobiona wstawkami z prawdziwej skóry. Urządzenie będzie wyposażone w procesory Intel Core z układem graficznym Intel Xe, do 16 GB pamięci RAM i do 1 TB przestrzeni dyskowej. Na jednym ładowaniu sprzęt ma działać do 18 godzin. Ceny urządzenia w Stanach zaczynają się od 1 400 USD (ok. 5 150 PLN).



Najpotężniejsza wersja Yogi 9i z większym ekranem otrzyma procesor Intel Core i9 HK i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 TI Max-Q, jak również 2 TB miejsca na dysku i baterię starczającą na 12 godzin pracy. Jej ceny zaczynają się od 1 800 USD (ok. 6 630 PLN). Niezależnie od wybranego wariantu, wśród dostępnych ekranów znajdzie się nawet panel 4K o jasności do 500 nitów, a zawias komputera zawiera soundbar Dolby Atmos. Obydwie wersje otrzymają także zintegrowany z obudową rysik.



Kolejna ciekawa propozycja skierowana jest do graczy. To Lenovo Legion Slim 7i, w najwyższej wersji dostępny z procesorem Intel Core i9 HK 10 generacji, kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM i 2 TB dysku SSD. Sprzęt będzie dostępny z kilkoma różnymi ekranami o przekątnej 15,6 cali: 4K z odświeżaniem 60 Hz, 1080p 60 Hz i 1080p 144 Hz. Urządzenie jest przy tym smukłe i zgrabne – w najszerszym miejscu ma jedynie 18 mm grubości. Ceny laptopa zaczną się od 1 330 USD (ok. 4 900 PLN).



Podczas prezentacji nie zabrakło także innego typu produktów. Lenovo Tab P11 Pro to kolejna próba stworzenia Androidowego tabletu klasy premium. 11,5-calowy ekran OLED ma rozdzielczość 2560 x 1600 px, wsparcie dla Dolby Vision i HDR10; towarzyszą mu poczwórne głośniki Dolby Atmos od JBL. Urządzenie pracuje na Snapdragonie 730G, ma dołączoną klawiaturę i rysik, jak również kamerkę z funkcją rozpoznawania twarzy. Jego ceny zaczną się od 500 USD (ok. 1 840 PLN).



Ostatnim produktem jest… inteligentny zegarek. Smart Clock Essential to malutki głośniczek 3 W z Asystentem Google i 4-calowym ekranem LCD wyświetlającym podstawowe informacje: godzinę, temperaturę na zewnątrz, dzień tygodnia. Jego cena to 50 USD (ok. 185 PLN).