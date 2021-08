Lato z eBilet: Sierpień pełen muzyki, czyli najlepsze letnie festiwale

Planujesz właśnie, jak spędzisz tegoroczny urlop? Kochasz muzykę i uwielbiasz koncerty? Jeśli tak spędź Lato z eBilet i weź udział w wyjątkowych wydarzeniach muzycznych! Lato to czas który kojarzy się z wakacjami, głośną muzyką oraz zabawą do białego rana. Jeśli jesteś fanem klimatycznych nocy spędzonych na koncertach, sprawdź zestawienie najlepszych festiwali, które odbędą się już niedługo.

TOP of the Top Sopot Festival: 17-19 sierpnia, Sopot

Letnie festiwale to wydarzenia charakteryzujące się dużą ilością gwiazd oraz doskonale bawiącą się publicznością. Właśnie taki klimat towarzyszy kultowemu TOP of the Top Sopot Festival. Z pewnością niejednokrotnie miałeś okazję oglądać transmisję telewizyjną z tego wydarzenia, tym razem postaw na występy na żywo! Festiwal odbywa się w dniach 17-19 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie. Podczas tych trzech dni można podziwiać występy 50 polskich gwiazd, które zachwycą nawet najbardziej wymagającego słuchacza. Należą do nich między innymi Edyta Górniak, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis czy Majka Jeżowska. Co ciekawe, dzień po festiwalu, czyli 20 sierpnia odbędzie się Sopot Top of the Top Stand-up Comedy Fest, czyli wyjątkowe wydarzenie, na którym można oglądać występy najlepszych stand-uperów. Gospodarzem, a zarazem prowadzącym tego wydarzenia będzie Rafał Pacześ, czyli jeden z najlepszych polskich komików.

Summer Sky Festival 21-27 sierpnia, Kraków i Łódź

Kolejnym festiwalem, który wzbudza największy zachwyt wśród fanów, jest Summer Sky Festival. To, co wyróżnia ten festiwal to fakt, że skład się on z cyklu koncertów rozmieszczonych w wielu polskich miastach. W tym roku koncerty będą odbywały się między innymi w Łodzi i Krakowie. Na scenach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak między innymi Katarzyna Nosowska czy Sympho House.

Young Arts Festival 2021: 26-29 sierpnia, Krosno

Jeśli cenisz sobie brzmienie młodych polskich wokalistów oraz zespołów, Young Arts Festival 2021 jest stworzony właśnie dla Ciebie. Świeże brzmienia oraz niezapomniane przeżycia związane z oglądaniem rozwijających się talentów, to coś, co powinieneś przeżyć tego lata. Festiwal odbędzie się w dniach od 26 do 29 sierpnia. Jest to już 6 edycja tego wydarzenia. W tym roku na scenie wystąpią między innymi Jakub Józef Orliński, Miuosh czy Jan Garbarek Group.