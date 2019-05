Laptopy od Intela z podwójnymi ekranami

Przemysłowi komputerowemu najwyraźniej znudziły się standardowe klawiatury i gładziki, ponieważ producenci coraz chętniej eksperymentują z ich konstrukcją i układem. Intel zaprezentował właśnie dwa koncepcyjne laptopy, które pokazują różne możliwości wykorzystania drugiego ekranu.

Prototyp nazwany Twin Rivers to wariacja na temat komputerów 2-w-1 – może pracować zarówno w trybie tableta, jak i laptopa. Zamiast klasycznej klawiatury urządzenie otrzymało drugi ekran, taki sam, jak ten główny: o rozdzielczości 1920 x 1280 i przekątnej 12,3 cala. Na jednym z wyświetlaczy można położyć dołączoną do komputera cienką klawiaturę Bluetooth, pozwalającą na korzystanie z Twin Rivers w typowy dla laptopa sposób. Po jej zdjęciu drugi ekran przyjmuje rolę tabletu graficznego lub dodatkowego miejsca do pracy. Dzięki zawiasowi o szerokim kącie obrotu urządzenie może być ustawione na wiele sposobów. Prototyp powstał z wykorzystaniem procesora Whisky Lake, ale Intel zapowiada, że nowe podzespoły 10 nm zapewnią podobnym urządzeniom jeszcze lepszą wydajność. Twin Rivers wygląda efektownie również na zewnątrz, jest on bowiem pokryty tkaniną.

Drugie urządzenie przeznaczone jest dla graczy. Honeycomb Glacier również otrzymał dwa ekrany – duży, 15,6-calowy wyświetlacz połączono z 12,3-calowym ekranem pomocniczym. Laptop wyposażony został w dwa zawiasy, jeden znajdujący się pomiędzy ekranami i drugi przy klawiaturze. Umożliwia to uniesienie pomocniczego ekranu, dzięki czemu aby skorzystać z niego nie trzeba pochylać się nad klawiaturą. Mechanizm ten ułatwia również chłodzenie podzespołów. Honeycomb Glacier potrafi także śledzić ruch gałek ocznych użytkownika: gdy ten patrzy na dolny ekran, aktywne będą programy na nim uruchomione.

Obydwa zaprezentowane laptopy to urządzenia koncepcyjne: nie wiadomo, czy i kiedy zastosowane w nich rozwiązania trafią do sprzedaży. Nie można jednak odmówić Intelowi kreatywności w projektowaniu sprzętu – prototypy wyglądają bardzo kusząco.