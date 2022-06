Czerwiec 2022, 6/2022

Lato się zbliża i w tym roku ma upływać nie tylko pod znakiem wysokich temperatur, ale i muzyki słuchanej absolutnie wszędzie. Dlatego też dużo w czerwcowym numerze właśnie urządzeń do przenośnego słuchania ulubionych utworów. W obszernym teście porównujemy najbardziej designerskie głośniki przenośne, które zabrać będziecie mogli do ogródka, do parku, a nawet na odległe wakacje.

Warto również zwrócić uwagę na nową, kolorową odmianę Sonos Roam, która wkracza na rynek właśnie w tym okresie. Z kolei dla wielbicieli bardziej intymnych wrażeń dźwiękowych, przedstawiamy nowe słuchawki douszne Sony: Linkbuds S. Ich rozmiar sprawia, że określenie „pchełki” zaczniecie traktować jeszcze bardziej dosłownie!

Muzyki w tym numerze jest jeszcze więcej, ale przejdźmy do innych tematów. Skoro lato i upał, to także temat chłodzenia się. Sprawdziliśmy wobec tego nowy, bardzo stylowy wiatrak od Stadler Form, o przyjaznym imieniu Simon. Przejrzeliśmy również bieżącą ofertę smartwatchy na każdą okazję, byście bez względu na swoje upodobania mogli wybrać coś dla siebie.

Gracze na pewno będą zainteresowani czerwcową rewolucją w świecie PlayStation: odświeżonym abonamentem PS Plus, w którym teraz w ramach miesięcznej opłaty dostępne będą setki gier i to w dużej mierze tych naprawdę topowych.

Na warsztat wzięliśmy też (dosłownie!) Volkswagena Arteona w wersji Shooting Break, smartfona Huawei P50 Pro czy telewizor LG C2. A to oczywiście nie wszystko co czeka na was w tym numerze!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

