Konsumenckie drony DJI z funkcją wykrywania samolotów

Nieautoryzowane zbliżanie się dronów do lotnisk to jedna z najpowszechniejszych przyczyn przerwania ruchu lotniczego, a na dodatek grozi poważnymi wypadkami. DJI chce zapobiegać takim sytuacjom, dlatego ich nowe drony otrzymają technologię unikania innych statków powietrznych.

Zostanie ona wprowadzona za pomocą czujników AirSense rejestrujących sygnały ADS-B. Wysyła je każdy załogowy samolot i helikopter. Gdy dron wyłapie, że w pobliży znajduje się źródło sygnału, natychmiast poinformuje o tym swojego pilota, który będzie mógł sprawnie zareagować na sytuację. Oznacza to, że urządzenie nie będzie samodzielnie unikało kolizji, jak niektóre modele robią w przypadku nieruchomych obiektów. AirSense zostanie zainstalowany we wszystkich nowych dronach DJI ważących ponad 250 g – obecnie dotyczy to wszystkich oferowanych modeli.

Technologia wykrywania sygnałów ADS-B dołączy do innych technologii DJI zapobiegających przed wypadkami z udziałem dronów: unikania przeszkód, ograniczania maksymalnej wysokości i automatycznego powrotu do bazy. Wśród nich jest także uruchomiony w lutym tego roku geofencing, który w został wprowadzony także na polskich lotniskach. Same drony nie będą wysyłały sygnału ADS-B, a zatem nie pojawią się na radarze pilotów samolotów czy kontroli lotu.