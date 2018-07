Konkurs na projekt grafiki dla trybu Ambient w QLED TV

Firma Samsung i magazyn Dezeen ogłosiły konkurs dla projektantów. Zadaniem jest stworzenie grafiki dla trybu Ambient, który dostępny jest w telewizorach QLED TV 2018. Łączna pula nagród wynosi 29 500 euro, a laureat nagrody głównej otrzyma 8 000 euro.

Tryb Ambient w telewizorach Samsung QLED TV 2018 eliminuje problem czarnej „plamy” na ścianie, którą widzimy wtedy, gdy urządzenie nie jest używane. Dzięki niemu ekran – imitując wygląd znajdującej się za nim ściany – wtapia się w otoczenie i pozwala wyświetlić dodatkowe elementy, w tym aktualną prognozę pogody, czas czy newsy.

Konkurs ma na celu opracowanie obrazów, które będą przemawiać do każdego z naszych klientów – powiedział Chu Jongsuk, Senior Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. Mamy nadzieję, że projektanci skorzystają z okazji, aby pokazać swoją kreatywność i pomóc nam rozwinąć bibliotekę wzorów dostępnych w trybie Ambient.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać jedno tło (z czterech zaproponowanych przez firmę Samsung) i opracować koncepcje oparte zarówno na otoczeniu telewizora, jak i na porze dnia, w której funkcja ta będzie wykorzystywana na jednym z istniejących trybów Ambient – Décor, Info, Photo, Music lub zaproponować zupełnie nowy.

Samsung i Dezeen szukają koncepcji, które podkreślą sposób, w jaki tryb Ambient może odzwierciedlać otoczenie i komponować się z estetyką wnętrz. Właśnie dlatego projektanci będą musieli określić, dla jakiego stylu życia użytkowników stworzyli swój projekt.

W jury konkursu zasiadają wybitni projektanci Neville Brody i Erwan Bouroullec oraz członkowie zespołów projektowych firmy Samsunga i magazynu Dezeen – Donatem Lee, Executive Vice President i Head of the Corporate Design Center w Samsung Electronics oraz Amy Frearson, redaktor naczelna Dezeen.

W konkursie trwającym od 25 czerwca do 3 sierpnia przyznane zostaną nagrody o łącznej wartości 29 500 euro. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma 8 000 euro. Kolejne dwie lokaty będą premiowane kwotą 3 000 euro, a siedmiu pozostałych finalistów konkursu otrzyma po 1 500 euro. Dodatkowo pięcioro spośród nominowanych projektantów otrzyma po 1 000 euro. Dezeen przeprowadzi również wywiady z finalistami.

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest bezpłatne. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz być zdolni zaprezentować swoją pracę przed angielskojęzycznym jury. Więcej informacji o tym, jak wziąć udział w konkursie, znajduje się pod adresem dezeen.com/Samsung.

Jest to już drugi konkurs zorganizowany wspólnie przez Samsung i Dezeen. W 2017 r. projektanci tworzyli akcesoria do telewizorów Samsung QLED. Do konkursu wpłynęło łącznie 1200 prac z 83 krajów. Nagrodę główną otrzymała wówczas Fulden Denheli, która została doceniona za koncepcję inspirowaną stylem skandynawskim.