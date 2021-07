Koniec Naszej Klasy

Wczoraj (wtorek, 27 lipca 2021 roku) o 23:59 swój żywot zakończyła Nasza Klasa. W tej chwili adres naszaklasa.pl i nk.pl wyświetlają stronę informującą o końcu portalu społecznościowego.

Milion osób, które miały konto na Naszej Klasie w 2020 roku nie może już nic zrobić ze swoimi danymi, ale nimi zajmie się administrator. Wszystkie zostaną skasowane w przeciągu kilku najbliższych miesięcy i nie będą dalej przetwarzane.

Przypomnijmy, że Naszą Klasę stworzyło czterech studentów Uniwersytetu Wrocławskiego: Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz i Łukasz Adziński pod koniec koniec 2006 roku. Serwis, który łączył znajomych ze szkoły i umożliwiał spotkania klasowe po latach był niezwykle popularny do niemal końca pierwszej dekady XXI wieku. To zaczęło się jednak zmieniać kosztem Facebooka, który stał się atrakcyjniejszym portalem, pozwalającym na znacznie większe możliwości i nie ograniczającym się do znajomości szkolnych. Pomimo kilku prób zmiany wyglądu, nazwy i funkcjonalności, NaszaKlasa.pl, a potem NK.pl nie odzyskało odchodzących użytkowników.

Mimo wszystko dla wielu Polaków strona pozostanie tą, która wprowadziła ich w media społecznościowe.