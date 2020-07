Konferencja Ubisoft Forward w pigułce

Firma Ubisoft znajduje się ostatnio w ogniu krytyki związanej z wieloma toksycznymi zachowaniami osób pracujących w jej szeregach. Pomimo kolejnych rezygnacji z wysokich stanowisk i oskarżeń, deweloper zdecydował się na przeprowadzenie konferencji online, na której zaprezentował nowe informacje dotyczące swoich tegorocznych premier i pokazał świeże materiały w kolejnych zwiastunach.

Konferencja Ubisoft Forward zaczęła się od informacji, iż skupiać się będzie wyłącznie na grach, a nie na gnębiących dewelopera skandalach. Impreza obyła się oczywiście wyłącznie online z uwagi na stałe zagrożenie pandemią COVID-19.

Zdecydowanie najgłośniejszym tytułem konferencji stał się Far Cry 6, który został oficjalnie potwierdzony i dostał swój zwiastun. Gra zabierze nas na wyspę Yara, gdzie przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym fanatykiem, w którego rolę wcieli się tym razem znany z seriali Breaking Bad oraz Better Call Saul Giancarlo Esposito. Gra będzie miała swoją premierę 18 lutego 2021 roku na platformach PS5, Ps4, Xbox Series X, Xbox One, PC oraz Google Stadia.

Kolejną dużą premierą Ubisoftu będzie oczywiście Assassin’s Creed Valhalla. Na konferencji mogliśmy zobaczyć więcej ujęć z gry i poznać kilka nowych detali dotyczących mechaniki oraz świata. Gra będzie czerpać pełnymi garściami z poprzednich odsłon (Origins oraz Odyssey). W rolę wikinga wcielimy się już 17 listopada i zagramy na platformach PS4, Xbox One oraz Google Stadia. Gra ma jednak trafić w niedalekiej przyszłości również na nową generację konsol.

Ubisoft pokazał także zwiastun do Watch Dogs Legion. Tym razem trafimy na ulice Londynu i jeśli wierzyć zapewnieniom będziemy mogli rekrutować każdego NPC w grze. Gra będzie miała swoją premierę 29 października na platformach PS4, Xbox One, PC oraz Google Stadia. Podobnie jak Assassin’s Creed trafi ona również na nową generację konsol. Na konferencji zobaczyliśmy ponadto zwiastun do strzelanki online Hyper Scape, która właśnie weszła w fazę otwartej bety oraz kilka innych tytułów w jakie przyjdzie nam pograć w najbliższym czasie (Rainbow 6 Siege, Might and Magic: Era of Chaos czy Brawlhalla)