Kolekcje Urban Outdoor i ICONS

Lubisz aktywny styl życia i szukasz stylowej odzieży i obuwia, które zapewnią Ci świetny wygląd w miejskiej scenerii, a równocześnie zadbają o wodoodporność, oddychalność oraz komfort cieplny? Najnowsze kolekcje od Columbia Sportswear to oferta w sam raz dla Ciebie.

Oto kluczowe cechy produktów z linii Urban Outdoor i ICONS:

Inspiracja – funkcjonalna odzież sportowa, wzbogacona o miejski ‚look‘

funkcjonalna odzież sportowa, wzbogacona o miejski ‚look‘ Wyrazista estetyka – odważne zestawienia kolorystyczne, bogactwo nadruków i oryginalne kroje zaczerpnięte z archiwów marki.

– odważne zestawienia kolorystyczne, bogactwo nadruków i oryginalne kroje zaczerpnięte z archiwów marki. Różnorodność – w kolekcji dostępne są bluzy w wersji z kapturem lub bez, spodnie, kamizelki ocieplane i kurtki – od bomberek po styl klasyczny – oraz sneakersy.

– w kolekcji dostępne są bluzy w wersji z kapturem lub bez, spodnie, kamizelki ocieplane i kurtki – od bomberek po styl klasyczny – oraz sneakersy. Wysoka funkcjonalność – wygodne kroje wzbogacone o praktyczne rozwiązania, a także zaawansowane technologie Columbii, jak np. technologia totalnej ochrony przed nagłymi zmianami pogody Omni-Tech czy technologia odbijająca ciepło Omni-Heat Thermal Reflective.

Oryginalnie i funkcjonalnie

Wiatrówka Columbia Challenger Windbreaker z kapturem to absolutny „must have” tegorocznego lata. Świetnie sprawdzi się podczas wietrznej pogody w mieście i na górskich szlakach. Wykonano ją z tkaniny opornej na wsiąkanie wody. Posiada profilowany kaptur, z możliwością regulowania wielkości. Przednia kieszeń typu ‘kangur’ posiada otwarty dostęp z obu stron, ale umożliwia również wykorzystanie komory z górnym dostępem zamykanym na patkę z dwoma rzepami. Dzięki temu możesz bezpiecznie schować tam np. portfel i telefon, a w bocznych kieszeniach ogrzać ręce. Na mniejsze drobiazgi idealna będzie siateczkowa kieszonka ulokowana na rękawie. Zmieści bilet czy słuchawki, a praktyczny zamek uniemożliwi ich wypadniecie. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 299,99 PLN.

Columbia Buckhollow™ Anorak to zakładana przez głowę, wygodna miejska kurtka. Wyposażona w membranę Omni-Tech™, doskonale zabezpiecza przed opadami deszczu. Posiada regulowany kaptur oraz przedłużany tył, zamek z boku ułatwia zdejmowanie i zakładanie kurtki. Model ten posiada na brzuchu dużą kieszeń zapinaną na rzep, kilka dodatkowych kieszeni na niezbędne drobiazgi oraz wysoki kołnierz chroniący przed chłodem. Na piersi znajduje się odblaskowe logo. Kurtka jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 499,99 PLN.

Santa Ana Anorak to wiatrówka inspirowana stylem vintage, dostępna w odważnych kombinacjach kolorystycznych. Kurtka jest wodoodporna i świetnie zaprojektowana: rozpinana do połowy za pomocą zamka, posiada podwyższony kołnierz, a z przodu dużą kieszeń z zamknięciem po obu stronach. Kiedy pogoda się poprawi można ją spakować do kieszeni znajdującej się na rękawie i schować do torby. Jest tak lekka, że nawet nie poczujesz dodatkowego bagażu. Kurtka jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 429,99 PLN.

Sweet View Insulated Bomber to modna damska kurtka na co dzień o fasonie bomberki z kapturem. Minimalistyczna stylistyka sprawi, że kurtka dopasuje się do pozostałych elementów stylizacji, a modny krój doda kobiecości mimo sportowego fasonu. Kurtka zapewnia odpowiedni komfort cieplny w chłodniejsze, deszczowe dni. Posiada regulowany kaptur, który skutecznie chroni głowę przed wiatrem. Mankiety przy rękawach oraz elastyczny pas ułatwiają idealne dopasowanie. Kurtka posiada dwie kieszenie po bokach zamykane na zamek, do bezpiecznego przechowywania drobiazgów. Wygodna podszewka gwarantuje komfort użytkowania. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej w cenie: 499,99 PLN.

Back Bowl Fleece Lightweight to ciepła, polarowa bluza przyciągająca wzrok ciekawą kolorystyką. Posiada luźny krój, boczne kieszenie zapinane na zamek, rękawy zakończone elastycznym ściągaczem i dół z elastycznym wykończeniem. Podszewka została wykonana z siateczki. Bluza jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 339,99 PLN.

CSC Basic Logo II Hoodie to klasyczna bluza z kapturem, wykonana z bawełny z domieszką poliestru. Jest miękka i komfortowa w noszeniu. Posiada wygodną kieszeń typu kangur, regulowany kaptur i logo Columbia na piersi. Bluza z kapturem Columbia CSC Basic Logo Hoodie ma na tyle uniwersalny wygląd, że możesz założyć ją wszędzie! Bluza jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 249 PLN.

Na cieplejsze dni dobrym rozwiązaniem T-Shirty z bawełny organicznej, jak choćby Rapid Ridge™ Graphic Tee czy CSC Basic Logo S/S Shirt. Oba modele posiadają klasyczny krój i modne nadruki z logo Columbia. Świetnie sprawdzą się w górach, w mieście, czy na biwaku. Koszulki są dostępne w wersji męskiej w cenie: 129 i 105 PLN.

Kolekcje Urban Outdoor i ICONS dostępne są w sklepie firmowym Columbia w Zakopanem, w sklepach stacjonarnych Sneakerstudio, Worlbox, Chmielna20, StreetSupply, SneakerPeeker, SelectShop online w sklepach sneakerstudio.pl; answear.com; wordldbox.pl, chmielna20.pl, streetsupply.pl, selectshop.pl; sneakerpeeker.pl; supersklep.pl, 7kicks.pl oraz bludshop.com