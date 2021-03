Kolekcja Native Union x Maison Kitsuné Chillax Fox

W dzisiejszych czasach telefony są nie tylko użytecznymi narzędziami, ale także przedłużeniem twojego stylu. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, że nawet najpiękniejszego flagowca można ozdobić w taki sposób, by przykuwał uwagę i stawał się przedmiotem konwersacji, jednocześnie nie zaniedbując jego funkcjonalności. W podobny sposób możesz spersonalizować także inne gadżety, na przykład słuchawki true wireless.

Aby stworzyć niepowtarzalne akcesoria mobilne, Native Union nawiązało współpracę z lifestyle’owym brandem Maison Kitsuné, łączącym paryski szyk z japońskim wyczuciem mody streetwearowej. W efekcie powstała kolekcja Chillax Fox, ozdobiona charakterystycznym motywem lisa, pojawiającym się na ubraniach i płytach wydawanych przez Maison Kitsuné. Rysunek wyczilowanego zwierzaka trafił na etui do iPhone’a 12 oraz AirPodsów Pro.

Chillax Fox Case for iPhone wykonane jest z lekkiego i wytrzymałego silikonu, doskonale znoszącego wszystkie niespodzianki, które mogą przydarzyć się twojemu smartfonowi. Obudowy są w pełni kompatybilne z ładowaniem bezprzewodowym Qi oraz akcesoriami MagSafe, więc nie będziesz musiał ich zdejmować i na powrót zakładać, by uzupełnić baterię. Dostępne w dwóch uniwersalnych wariantach, przezroczystym i granatowym, etui Chillax Fox Case pasują do każdej wersji flagowca Apple. Za wersję na iPhone’a 12, 12 mini i 12 Pro zapłacisz tyle samo – 230 PLN.