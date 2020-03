Klocki LEGO Super Mario otrzymają interaktywne figurki

LEGO i Nintendo – samo to połączenie zwiastuje mnóstwo frajdy dla najmłodszych (i nie tylko). Producent klocków i deweloper zaprezentowali właśnie efekt swojej współpracy: zestaw LEGO Super Mario, który pozwoli przenieść świat gry do naszych domów.

Pomysł jest prosty – pozwolić dzieciakom budować własne poziomy Lego, które następnie będą mogły przechodzić za pomocą interaktywnej figurki Mario. Do ich dyspozycji oddane zostaną klocki przedstawiające wszystkie elementy świata gry: charakterystyczne zielone rury, wrogowie, pudełka ze znakiem zapytania czy chorągiewki sygnalizujące koniec poziomu. Na zaprezentowanym przez LEGO wideo możemy zauważyć, że wybrane elementy otrzymały tagi RFID.

Dołączona do zestawu figurka Mario jest większa od klasycznych ludzików LEGO, a ponadto ma dwa ekrany i głośnik, za pomocą których komunikuje swoje interakcje z wykorzystanymi klockami – jeśli wykonamy nią skaczący ruch nad jednym z wrogów, zostanie to uznane za jego pokonanie, a wąsaty hydraulik nagrodzi nas uśmiechem i wesołą melodyjką; przypadkowe wejście na „płonący” klocek spowoduje natomiast utratę życia (na szczęście po drodze zbierzemy dające dodatkowe życie grzybki 1-Up).

LEGO nie zdradziło, kiedy klocki LEGO Super Mario trafią do sklepów i ile zapłacimy za poszczególne zestawy. Według nieoficjalnych, opublikowanych na Instagramie informacji, premiera zaplanowana jest na sierpień 2020, a ceny będą wahały się od 10 EUR (ok. 44 PLN) do 60 EUR (ok. 262 PLN) – ten ostatni zestaw ma składać się z aż 231 części.