The Smashing Pumpkins zapowiedzieli winylowe wydanie (Rotten Aples) The Smashing Pumpkins Greatest Hits. Kompilacja przebojów dwukrotnych laureatów Grammy ukaże się 9 sierpnia nakładem Capitol/UMe. Wydawnictwo nigdy wcześniej nie było dostępne na płytach winylowych.

Obejmujące pierwszą dekadę dyskografii grupy (Rotten Apples) The Smashing Pumpkins Greatest Hits zawiera część jej najbardziej rozpoznawalnych utworów, w tym Today, Bullet With Butterfly Wings, Cherub Rock, 1979, Ava Adore i wiele innych. W zestawie jest również uwielbiana przez fanów piosenka Eye ze ścieżki dźwiękowej do Zaginionej autostrady. Wydawnictwo zamyka Untitled – ostatni utwór, który Billy Corgan, James Iha i Jimmy Chamberlain nagrali przed tym, jak ich drogi rozeszły się na 17 lat, aż do ponownego spotkania w 2018 roku. Ta piosenka nigdy wcześniej nie była dostępna na płycie winylowej.

(Rotten Apples) The Smashing Pumpkins Greatest Hits będzie dostępne jako 2LP na czarnych winylach 180g, a także w wielu kolekcjonerskich wariantach kolorystycznych. Wydawnictwo jest już dostępne w przedsprzedaży.