Już od dziś mecze piłkarskie w Samsung Smart TV

Przed nami wielkie piłkarskie emocje, które od dziś można będzie śledzić na Samsung Smart TV za pośrednictwem dedykowanej aplikacji TVP Sport. Aplikacja, jej interfejs oraz funkcje zostały zoptymalizowane pod system Tizen, który od lat jest wizytówką inteligentnych telewizorów Samsung.

Aplikacja TVP Sport jest dostępna dla telewizorów Samsung Smart TV z roczników 2017-2021, w tym dla tegorocznych Neo QLED. Można ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Zgodnie z oficjalnym komunikatem TVP [1], dzięki aplikacji bezpłatnie obejrzymy m.in. wszystkie transmisje z emocjonujących meczów, w ramach najważniejszego europejskiego turnieju piłkarskiego, który właśnie się rozpoczyna. A niebawem, bo już pod koniec lipca, także zmagania polskiej reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Aplikacja charakteryzuje się prostym, kafelkowym interfejsem, który pozwoli łatwo wyszukać materiały, także według dyscypliny sportowej. Widzowie będą także mogli zdecydować czy chcą oglądać mecz z komentarzem, czy bez. Dostępny będzie plan transmisji, który pomoże wybrać pożądane wydarzenia.

Cieszymy się, że aplikacja jest już dostępna na naszych telewizorach. Przed nami wielkie piłkarskie emocje, które w połączeniu z dużym ekranem, świetnym dźwiękiem i wysoką rozdzielczością nabiorą nowego wymiaru. Za pośrednictwem serwisu widzowie zyskują dostęp do treści sportowych z różnych dyscyplin i wydarzeń w zapełnienie nowy sposób. Mamy nadzieję, że spodoba się to naszym klientom. Na pewno będzie to jedna z najpopularniejszych aplikacji najbliższych miesięcy – komentuje Jarosław Szponar z firmy Samsung.

Aplikacja oferuje dodatkowe funkcjonalności m.in. możliwość wyboru jednej z 4 różnych ścieżek dźwiękowych – z komentarzem w języku polskim, angielskim, audiodeskrypcją oraz bez komentarza. Można też sortować materiały wg dyscyplin sportowych oraz dodawać materiały do listy ulubionych.

[1] Źródło: https://centruminformacji.tvp.pl/54294533/technologiczne-nowosci-telewizji-polskiej-podczas-uefa-euro-2020