Samsung prezentuje pierwszy na świecie telewizor z matrycą Micro RGB

Przełomowa technologia od Samsunga

Michał Lis
Samsung oficjalnie zaprezentował pierwszy na świecie telewizor wyposażony w 115-calowy ekran z matrycą o diodach Micro RGB, wyznaczając nowy standard w segmencie ultra-premium. Nowatorski wyświetlacz oferuje bezprecedensową precyzję odwzorowania barw, kontrastu i poczucia zanurzenia w obrazie.

Opatentowana technologia Samsunga polega na zastosowaniu ultra-gęstej matrycy mikrodiod LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim – każda o rozmiarze poniżej 100 mikrometrów i sterowana indywidualnie. W połączeniu z algorytmami AI optymalizującymi obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, rozwiązanie to gwarantuje żywe, realistyczne kolory, pełne pokrycie gamy BT.2020 oraz certyfikat „Micro RGB Precision Color” przyznany przez niemiecki instytut VDE.

Dzięki technologii Glare Free obraz pozostaje czytelny nawet w jasnym otoczeniu, a minimalistyczna metalowa obudowa sprawia, że telewizor doskonale wpasuje się w każde wnętrze. Wbudowany system Samsung Vision AI z generatywnym asystentem głosowym Bixby oferuje spersonalizowane doświadczenia, a Samsung Knox zapewnia ochronę danych i do siedmiu lat aktualizacji systemu Tizen.

Po premierze w Korei nowy telewizor trafi na rynek USA, a następnie do innych krajów w różnych rozmiarach, dopasowanych do lokalnych preferencji.

Michał Lis
