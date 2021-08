JBL Triathlon Sieraków 2021 to dziewiąta edycja imprezy rozgrywanej w malowniczej scenerii Krainy 100 Jezior! Festiwal triathlonowy na cały weekend zamienia miasto w krainę sportu i wypełnia je pozytywną energią. Marka JBL, jako główny sponsor, od wielu lat jest ściśle związana z wydarzeniem, a sport i muzyka przeplatają się i uzupełniają.

Po zeszłorocznych zawirowaniach związanych z pandemią COVID-19, skutkiem których zawody w roku 2019 nie mogły się odbyć, zarówno organizatorzy, jak i zawodnicy z radością czekają na tegoroczną edycję. W pierwszy weekend września – od 3 do 5 września – Sieraków znów stanie się miejscem wspaniałego festiwalu triathlonowego. Dlaczego akurat triathlon? To dyscyplina wytrzymałościowa łącząca: pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Dzięki temu zawodnik, przygotowując się do takiej imprezy, wykonuje najbardziej ogólnorozwojowy i zróżnicowany trening wśród dyscyplin wytrzymałościowych.

JBL Triathlon Sieraków 2021 odbędzie się na kilku dystansach: w sobotę, 4 września, dystans popularnie zwany „połówką” – 112,99 km (1,9 – 90 – 21,1), dystans 28,25 km (0,475 – 22,5 – 5,75), czyli tak zwana 1/8 Ironmana oraz sztafety na dystansie 112,99 km. Natomiast dzień później (niedziela, 5 września) dystans 56,5 km (0,95 – 45 – 10,55), tzw. „ćwiartka”, oraz sztafety na dystansie 56,5 km. Dzięki tak dobranym trasom, każdy znajdzie odpowiednie dla siebie wyzwanie! Ustanowione limity czasowe są bardzo przystępne dla każdego, więc bez obaw można ukończyć zawody w komfortowym dla siebie tempie. Do startu wymagane jest posiadanie jednorazowej bądź rocznej licencji Polskiego Związku Triathlonu lub innej narodowej federacji triathlonu.

Dodatkowo w piątek, 3 września, rozegrane zostaną zawody dla dzieci, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Marka JBL, wraz z Organizatorem i Fundacją PHO3NIX, czynnie wspiera rozwój sportowy dzieci w całej Polce poprzez programy edukacyjne w szkołach. Ich kontynuacją są zawody podczas imprez z cyklu Ciech Tri Tour. W czasie zawodów będą też czynne liczne strefy z atrakcjami dla dzieci – Kids Zone oraz strefa Food Truck.

Zawody odbędą się w ośrodku wypoczynkowym Słoneczna z plaży nad jeziorem Jaroszewskim. W pobliżu startu i mety znajduje się wspaniała miejska plaża oraz malownicze tereny doskonale nadające się do spacerów. To okoliczności wyjątkowo sprzyjające kibicom. Zawody JBL Triathlon Sieraków są doskonałym pretekstem, by całą rodziną wybrać się na weekend do Sierakowa, aktywnie wspierać zawodników, kibicując, oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez Organizatorów. Kompleksowym rozwiązaniem jest również bogata baza noclegowa w okolicy jeziora Jaroszewskiego.

W ciągu ostatnich 75 lat istnienia JBL stał się ikoną innowacji audio dzięki swojej wyjątkowej i owocnej współpracy z artystami, producentami i inżynierami dźwięku. W ten sposób tworzone są wyjątkowe wrażenia odsłuchu dla konsumentów na całym świecie. Dzięki liczbie patentów, nagród i kultowych wdrożeń, JBL pozostaje siłą innowacji wszędzie tam, gdzie liczy się dźwięk. Marka angażuje się też w liczne imprezy sportowe. JBL nagłośnił między innymi olimpiady w Pekinie w 2008 i w Londynie w 2012 oraz stadiony na Euro 2012 w Polsce.

Więcej informacji na stronie www.triathlonsierakow.pl oraz www.jbl.pl