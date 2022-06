JBL Reflect Aero ￼–￼ bezprzewodowe aktywne słuchawki dokanałowe z adaptacyjną funkcją redukcji hałasu￼￼

JBL Reflect Aero zostały stworzone do ruchu i dopasowane do użytkownika. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii POWERFINS, która umożliwia pewne i jeszcze lepsze dopasowanie owalnych fonowodów Oval Tubes, zapewniając komfort przez cały dzień – to doskonały towarzysz aktywnego stylu życia.

Technologia True Adaptive Noise Cancelling pozwala skupić się na celach, a dzięki technologii Smart Ambient można zachować czujność względem otoczenia. Niezależnie od tego, czy jest się na spokojnym spacerze czy na ciężkim treningu, dzięki wystarczającemu na 24 godziny akumulatorowi z funkcją szybkiego ładowania (8 godzin odtwarzania muzyki w słuchawkach oraz kolejne 16 godzin zapasu energii w etui ładującym), można delektować się doskonałym dźwiękiem JBL Signature Sound bez jakichkolwiek przerw. A kiedy przyjdzie czas na rozmowę, 3 mikrofony z technologią formowania wiązki na obu słuchawkach zapewniają, że głos użytkownika zawsze jest słyszalny głośno i wyraźnie, nawet w wietrzny dzień. Dodatkowo VoiceAware pozwala kontrolować poziom słyszalności własnego głosu podczas połączeń. Mikrofony umieszczone są na obu słuchawkach.

Adaptacyjna redukcja hałasu True Adaptive Noise Cancelling z technologią Smart Ambient, dzięki 4 mikrofonom pozwala usłyszeć to, co się chce, eliminując niepotrzebne hałasy. Technologia True Adaptive Noise Cancelling z technologią Smart Ambient automatycznie dostosowuje się, aby wyeliminować rozpraszające dźwięki, pozwalając zawsze zachować czujność względem otoczenia.

Najwyższy stopień ochrony przed pyłem i wodą IP68 to kolejny atut modelu JBL Reflect Aero. Słuchawki są doskonałym towarzyszem niezależnie od warunków pogodowych. Ochrona przed pyłem przyda się podczas wędrówek i na plaży, a dzięki ochronie przed wodą można zanurzyć się z nimi na maksymalnie 30 minut i głębokość do 1,5 metra, w tym w słonej wodzie, o ile będzie się pamiętać o ich wypłukaniu.

Komfortowe i pewne dopasowanie możliwe jest dzięki temu, że JBL Reflect Aero wyposażone zostały w wygodne owalne fonowody Oval Tubes i technologię POWERFINS, które zapewniają bezpieczne i przylegające dopasowanie zarówno w pracy, jak i podczas ćwiczeń. Wystarczy wykonać test „Wybór najlepszego dopasowania” w aplikacji My JBL Headphones, aby znaleźć idealne dopasowanie dla siebie. Legendarne brzmienie JBL zapewniają przetworniki dynamiczne 6,8 mm generujące wspaniały dźwięk z głębokim basem, niezależnie od tego, czy jest się w trakcie medytacji, czy też wylewa się siódme poty na siłowni.

JBL Reflect Aero to nawet 8 godzin odtwarzania muzyki oraz kolejne 16 godzin zapasu energii w etui ładującym! W przypadku włączenia funkcji adaptacyjnej redukcji hałasu czas ten zmienia się na 7+14 godzin. Ponadto funkcja szybkiego doładowania w 15 minut zapewnia dodatkowe 4 godziny działania akumulatora.

Ustawienia dźwięku słuchawek JBL Reflect Aero można wygodnie dostosować. Po pobraniu aplikacji My JBL Headphones, użytkownik ma do dyspozycji pełną gamę opcji personalizacji dla każdej słuchawki. Korektor można dostosować do swoich preferencji w zakresie dźwięku, wybrać preferowanego asystenta głosowego, włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe i skonfigurować wiele innych opcji.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek to 700 PLN.