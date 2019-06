Jak sprawić, by sprzęt smart home nie rzucał się w oczy?

A zatem nie należysz do miłośników stylistyki spod znaku „duże pudełko z błyszczącego, białego plastiku”? Spokojnie, inteligentne gadżety ewoluują tak szybko, że znajdziesz wśród nich także nieco bardziej dyskretne opcje.

Niektóre urządzenia można po prostu schować, na przykład za szafką lub pod biurkiem. Rozwiązanie takie raczej nie sprawdzi się w przypadku routera, który powinien stać w jak najbardziej centralnym miejscu. Ciekawą opcją jest zastąpienie go routerami pracującymi w technologii MESH, na przykład TP-Link Deco M9 Plus (ok. 1300 PLN, www.tp-link.com.pl), które ze względu na niewielkie rozmiary nie rzucają się w oczy, a zapewniają równomierne pokrycie mieszkania sygnałem. Sprawdzą się one nawet w dużych, wielokondygnacyjnych domach.

Czujnik ruchu, światła i temperatury Fibaro Motion Sensor (220 PLN, www.fibaro.com/pl) to maluch, ale potrafi naprawdę wiele. Połącz go z inteligentnym oświetleniem lub termostatem, a automatycznie włączy żarówkę lub ogrzewanie, gdy wykryje ruch. Sensor jest w pełni bezprzewodowy, a jego położenie można dowolnie zmieniać.

Na Kickstarterze możesz znaleźć kampanię promującą Mui Smart Wood Block, czyli coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak kawał drewna. To wcale nie taka zwykła deska, a inteligentny panel dotykowy z podświetlanymi kontrolkami i obsługą Asystenta Google. Będzie ona kosztować 3 800 PLN.