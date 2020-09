Jabra prezentuje słuchawki true wireless Elite 85t

Słuchawki true wireless od Jabry zdobyły serca naszej redakcji ergonomią i wysoką jakością dźwięku. Na wczorajszej konferencji producent zaprezentował ich najnowszą i najbardziej zaawansowaną generację, Elite 85t.

Nowe słuchawki true wireless zostały wyposażone w Advanced ANC, czyli system redukcji szumów o różnych poziomach intensywności. Siłę tłumienia hałasu będziemy mogli ustawić w aplikacji mobilnej Sound+ za pomocą specjalnego suwaka, od pełnego ANC aż po całkowitą przezroczystość dźwięku. Za redukcję szumów odpowiedzialne są dedykowane podzespoły, a w każdej słuchawce znajdują się trzy mikrofony wyłapujące głos podczas rozmów telefonicznych i pomagające w dokładnym wyciszaniu niepożądanych odgłosów otoczenia.



Elite 85t otrzymały 12-milimetrowe przetworniki i akumulatory starczające na 5,5 godziny słuchania muzyki z włączonym ANC (7 godzin bez redukcji szumów); ładowane bezprzewodowo etui wydłuża ten czas odpowiednio do 25 lub 31 godzin. Owalne, silikonowe wkładki douszne zapewniają ścisłe przyleganie słuchawek do uszu i komfort słuchania. Ich obudowy są odporne na zamoczenie w klasie IPX4. Elite 85t mogą ponadto współpracować z Siri, Alexą i Asystentem Google. Ich cena na rynku europejskim to 230 EUR (ok. 1 030 PLN), a sprzęt trafi do sprzedaży w listopadzie bieżącego roku.



Miła niespodzianka czeka również posiadaczy słuchawek z linii Elite 75t – już wkrótce ich słuchawki wzbogacą się o system redukcji szumów. Nie będzie to co prawda Advanced ANC, a jedynie „zwyczajne” wyciszanie odgłosów otoczenia, ale aktualizacja będzie całkowicie darmowa. W egzemplarzach Elite 75t produkowanych od października 2020 roku nowa funkcja będzie dostępna fabrycznie.