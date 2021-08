Jabra Enhance Plus – słuchawki wzmacniające odgłosy otoczenia

Lubimy słuchawki z ANC, ponieważ pozwalają nam one odciąć się od dźwięków otoczenia. Nie wszystkim zależy jednak na wyciszeniu odgłosów z zewnątrz, a niektórzy nawet chcą je wzmocnić. Jabra Enhance Plus to słuchawki true wireless, które pomogą nam usłyszeć wszystko, co dzieje się dookoła.

Enhance Plus skierowane są do osób o niewielkim ubytku słuchu, które nie potrzebują profesjonalnego aparatu słuchowego, a jedynie drobnej pomocy w wygodnym prowadzeniu konwersacji. Ich obudowa jest o połowę mniejsza od klasycznych słuchawek z ANC, dzięki czemu da się je całkowicie ukryć wewnątrz uszu. Mimo tego jedno ładowanie ma starczać na aż 10 godzin korzystania z urządzenia, a akumulator wewnątrz etui ładującego wydłuża ten czas do 30 godzin. Słuchawki są wodoodporne w klasie IP52.



Wewnątrz dousznych wkładek kryje się system wyłapywania i przetwarzania dźwięków otoczenia. Składa się on z czterech podsystemów: analizują one odgłosy w podobny sposób, co ludzkie ucho, dbając o ich naturalne brzmienie. Dodatkowo Enhance Plus potrafią oddzielać głos rozmówcy od hałasu w tle i automatycznie wyciszać rozpraszające uwagę dźwięki zwrotne. Poza konwersacją, słuchawki mogą być wykorzystane także do słuchania muzyki.



W przeciwieństwie do innych propozycji Jabry, Enhance Plus nie będą dostępne w sprzedaży detalicznej. Zamiast tego słuchawki trafią do klinik otolaryngologicznych, które zaproponują je swoim klientom po konsultacji z lekarzem. Na początku będą one dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych, ale niewykluczone, że w przyszłości trafią również do Europy.