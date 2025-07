iRobot Roomba Plus 405 Combo: mały robot z dużym charakterem

W świecie, w którym wszystko dzieje się za szybko, a doba ciągle jest za krótka, jedno jest pewne – nikt nie chce marnować czasu na odkurzanie. Na szczęście są technologie, które potrafią przejąć tę rolę w 100%. Jedną z nich jest nowy robot odkurzająco-mopujący Roomba 405 Combo – domowy partner, który sam dba o czystość… i robi to lepiej, niż myślisz.

Kiedyś roboty sprzątające były jedynie ciekawostką, futurystycznym gadżetem dla entuzjastów nowinek technologicznych. Dziś? To codzienność. Ale codzienność może być różna – od uciążliwego urządzenia, które co chwilę trzeba opróżniać i ręcznie ustawiać, po coś, co naprawdę działa w pełni samodzielnie. I właśnie takim urządzeniem jest model iRobot Roomba Plus 405 Combo, czyli jeden z najbardziej dopracowanych modeli w swojej klasie. Dyskretny, inteligentny i zaskakująco autonomiczny.

Więcej niż robot

Roomba Plus 405 Combo to coś więcej niż zwykły robot – to cały ekosystem czystości. Oprócz samego robota otrzymujemy tu stację AutoWash, która pełni funkcję nie tylko ładowarki, ale też automatycznej myjni dla mopa. W praktyce oznacza to tyle, że urządzenie po zakończonym cyklu samodzielnie czyści mop, osusza go i uzupełnia zbiornik z wodą. Użytkownik? Może o tym zapomnieć. To przełom w codziennym użytkowaniu – szczególnie dla osób, które chcą mieć czysto, ale nie mają czasu (ani ochoty), żeby kontrolować robota na każdym kroku.

Sprzątanie odbywać się może na kilka sposobów. Dostępne mamy samo odkurzanie, samo mopowanie, jak również jednoczesne wykonywanie tych czynności lub jedno po drugim. Można zapomnieć o ledwo zwilżonych kafelkach czy zbyt mokrych panelach – Roomba Plus 405 Combo radzi sobie z tym, dostosowując ilość wody do rodzaju nawierzchni. Automatycznie wyłącza on również mopowanie na dywanach i wykładzinach, unosząc pady mopujące.

Cicha precyzja, która nie przeszkadza

Nowoczesne wnętrza to często otwarte przestrzenie, minimalizm i duże przeszklenia – to piękne, ale też wymagające środowisko dla robota sprzątającego. Roomba Plus 405 Combo wyposażona jest w system nawigacji LiDAR, który z dużą dokładnością skanuje pomieszczenia, zapamiętuje ich układ i planuje trasę w taki sposób, by czyścić skutecznie, a przy tym nie powtarzać obszarów.

Ten sposób poruszania się sprawia, że robot nie „błądzi”, tylko działa sprawnie i świadomie – nawet w ciemnych pomieszczeniach lub w nocy. To szczególnie ważne dla osób pracujących zdalnie lub posiadających małe dzieci – Roomba 405 Combo potrafi sprzątać bez robienia zamieszania. Dosłownie.

Pełna kontrola

Całość obsługi odbywa się przez dobrze znaną i dopracowaną aplikację Roomba Home, która daje pełną kontrolę nad planem sprzątania. Można zaprogramować harmonogramy, ustawić strefy zakazane, wirtualne ściany czy po prostu zlecić szybkie ogarnięcie kuchni po obiedzie. System automatycznie tworzy mapę pomieszczeń i umożliwia ich edytowanie – możesz nazwać pokoje, ustawić priorytety i dokładnie określić, co ma być sprzątane, kiedy i w jaki sposób.

To poziom wygody, do którego bardzo szybko można się przyzwyczaić. I z którego później trudno zrezygnować.

Design, który nie krzyczy

Model Roomba 405 występuje w eleganckiej, czarnej i białej wersji kolorystycznej, dzięki czemu dobrze komponuje się z wnętrzami – zarówno w stylu skandynawskim, loftowym, jak i klasycznym. Stacja AutoWash została zaprojektowana tak, by nie dominować przestrzeni – wygląda bardziej jak zgrabna kolumna niż domowa maszyneria. To ważne, jeśli urządzenie stoi na widoku. A będzie, bo warto z niego korzystać regularnie.

A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej…

Choć model Roomba Plus 405 Combo spokojnie wystarcza do codziennego sprzątania w większości mieszkań i domów do około 100 m², są sytuacje, w których warto pójść o krok dalej. Większa rodzina? Psy lub koty? Duża przestrzeń dzienna i sporo dywanów? Tutaj wchodzi na scenę Roomba Plus 505 Combo – model bardziej zaawansowany, wyposażony w funkcję suszenia padów mopujących ciepłym powietrzem oraz kamerę z systemem PrecisionVision z wykorzystaniem AI – dzięki temu identyfikuje przeszkody i rozpoznaje rodzaj zabrudzenia.

Roomba 505 to rozwiązanie dla osób, które chcą absolutnego maksimum – pełnej automatyzacji, maksymalnej dokładności i sprzętu, który poradzi sobie nawet w wyjątkowo wymagającym środowisku.

Czyste wnętrze. Czysty umysł.

Żyjemy w czasach, w których komfort to nie luksus, tylko potrzeba. W których warto inwestować nie tylko w piękne rzeczy, ale też w rozwiązania, które realnie poprawiają jakość życia. I właśnie dlatego Roomba Plus 405 Combo to nie jest tylko odkurzacz z funkcją mopowania. To osobisty asystent czystości – taki, który nie zadaje pytań, nie zapomina o szczegółach i nigdy nie prosi o urlop.

Włączenie go do codziennego życia sprawia, że pewne sprawy po prostu… znikają. Kurz przestaje się zbierać. Podłogi lśnią. A ty zyskujesz coś, czego nie da się kupić na raty – czas i spokój.

Dla kogo jest Roomba Plus 405 Combo?

Dla właścicieli mieszkań i domów do około 100 m².

Dla singli, par i rodzin z dziećmi i zwierzętami.

Dla tych, którzy nie chcą ingerować w pracę robota.

Dla estetów i miłośników automatyzacji.

Gdzie kupić?

Modele Roomba 405 Combo i Roomba 505 Combo dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym marki iRobot: www.irobot.pl.