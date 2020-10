iPhone 12 i iPhone 12 Pro oficjalnie

Apple dość długo zwlekało z wejściem w świat 5G, ale nareszcie się przełamało – oto nowy iPhone 12, który dostępny będzie w dwóch wersjach i czterech rozmiarach. Urządzenie otrzymało także wsparcie dla technologii ładowania MagSafe oraz superszybki procesor A14 Bionic.

Apple iPhone 12 trafi do sprzedaży w dwóch wariantach: jako 5,4-calowy iPhone 12 mini oraz klasyczny iPhone 12 z 6,1-calowym ekranem. Obydwa wyświetlacze Super Retina XDR 60 Hz będą wykonane w technologii OLED i osadzone w obudowie zaprojektowanej na nowo. Płaskie, aluminiowe krawędzie przypominają te znane z najnowszej generacji iPada Pro i Air, a wytrzymała warstwa Ceramic Shield ma chronić urządzenie przed upadkami. Sprzęt otrzymał klasę wodoodporności IP68, złącze Lightning oraz wsparcie dla podwójnej karty SIM: jednej nano SIM i jednej e-SIM.

Niezależnie od wybranego wariantu, iPhone 12 działa na procesorze A14 Bionic, na tyle potężnym, by obsługiwał kręcenie wideo w Dolby Vision, a na dodatek o 30% wydajniejszym energetycznie od poprzedniej generacji. Z przodu znajdzie się 12-megapikselowa kamerka do selfie, a z tyłu podwójny aparat złożony z obiektywu szerokokątnego 12 Mpix i ultraszerokokątnego 12 Mpix. Do dyspozycji otrzymamy szereg trybów fotograficznych, w tym jeszcze czulszy tryb nocny i klasyczny tryb portretowy. Smartfon potrafi także kręcić filmy HDR do 30 kl./s i 4K do 60 kl./s.

Na nieco wyższej półce plasuje się iPhone 12 Pro, również dostępny w dwóch wersjach: podstawowej z 6,1-calowym ekranem OLED i Max, która ma aż 6,7-calowy wyświetlacz. Wersja Pro otrzymała wsparcie dla technologii LiDAR – oprócz zastosowań AR pełni ona także rolę laserowego autofokusa, który poprawia jakość zdjęć wykonanych w ciemności. Sam aparat również jest bardziej rozbudowany: znanym z iPhone’a 12 „oczkom” towarzyszy teleobiektyw 12 Mpix z powiększeniem 2x w wersji podstawowej i 2,5x w wersji Max. Co ciekawe, wariant Pro otrzymał także obudowę wykonaną z nieco innego materiału – tutaj jest to stal chirurgiczna.



Niezależnie od wariantu, wszystkie telefony z rodziny iPhone 12 otrzymały modem 5G ze wsparciem dla standardów sub-6 GHz oraz mmVawe. W pudełku ze smartfonem nie znajdziemy ani ładowarki, ani słuchawek. Ta decyzja idzie w parze ze wskrzeszeniem nieco już zapomnianej technologii MagSafe, czyli magnesów pozwalających na przykład przypięcie kompatybilnej bezprzewodowej ładowarki bezpośrednio do telefonu. W ten sposób bateria będzie szybciej się ładowała; w sprzedaży dostępne będą także inne magnetyczne akcesoria. Tym razem Apple dorzuci do smartfona także przewód Lightning-USB-C



Ceny iPhone’a 12 zaczynają się od 3 600 PLN za wersję mini z 64 GB pamięci wewnętrznej; większa wersja to koszt minimum 4 200 PLN. Ten pierwszy trafi do przedsprzedaży w listopadzie, a ten drugi – w październiku. iPhone 12 Pro będzie oczywiście droższy – ceny podstawowego wariantu zaczynają się od 5 200 PLN, a Pro Max – od 5 700 PLN. Przedsprzedaży droższego telefonu również możemy spodziewać się w listopadzie, a tańszego – jeszcze w tym miesiącu.