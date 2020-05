iOS 13.5 z ułatwieniami dla osób noszących maseczki

Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na świat technologii. Widzimy go chociażby w najnowszej aktualizacji iOS oraz iPadOS, która dodaje przede wszystkim funkcje przydatne w czasie pandemii.

Aktualizacja 13.5 dodaje obiecane ułatwienie dla użytkowników Face ID – teraz będą oni mogli łatwiej odblokowywać telefon, gdy ich twarz zasłonięta jest przez maskę. W takiej sytuacji przy próbie odblokowania smartfon nie będzie próbował zalogować się za pomocą twarzy użytkownika, ale od razu otworzy ekran wpisywania hasła. To drobna zmiana, pozwalająca zaoszczędzić maksymalnie kilka sekund; producent stworzył ją przede wszystkich z myślą o osobach korzystających z Apple Pay. Przyda się ona także podczas uwierzytelniania zakupów w AppStore i innych usługach Apple.

iOS 13.5 to także pierwsza wersja systemu wyposażona w stworzone przez Apple i Google narzędzia wczesnego ostrzegania przed kontaktem z osobami zarażonymi. Działają one tylko w połączeniu ze stosowną aplikacją opracowaną przez instytucje zdrowia publicznego w danym kraju (póki co żadna z nich nie trafiła do AppStore). Użytkownicy mają także możliwość całkowitego wyłączenia funkcji w ustawieniach systemu. Aktualizacja dodaje również możliwość kontrolowania automatycznej zmiany wielkości kafelków podczas grupowych połączeń przez FaceTime.

iPadOS 13.5 nie otrzymał wsparcia dla systemu trackingu, ale skorzystamy na nim z ułatwień odblokowywania za pomocą Face ID (oczywiście tylko w iPadach Pro, które tę funkcję posiadają) oraz nowych ustawień FaceTime. Drobne aktualizacje trafiły również do innych systemów operacyjnych Apple: watchOS 6.2.5, dodaje nowe, tęczowe tarcze, a tvOS 13.4.5 poprawia kilka błędów.