PlayStation 5 trafi na rynek w okresie świątecznym 2020

Obecna generacja konsol zaczyna być przestarzała pod względem hardware’u – nie wspiera ona najgorętszych trendów w świecie gier i utrudnia pokazanie pełni możliwości nowych tytułów. Na szczęście next-genowe konsole są już w drodze i wiemy o nich coraz więcej.

Sony ujawniło właśnie kilka szczegółów dotyczących nowego PlayStation – teraz oficjalnie możemy napisać, że będzie ono nosiło nazwę PlayStation 5. Konsola trafi na rynek w okresie przedświątecznym 2020 roku, co bez wątpienia napędzi jej sprzedaż. Nie znamy jeszcze ceny urządzenia, ale Sony zastrzegło, że wojna gospodarcza pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi może wpłynąć na to, ile zapłacimy za PS5.

Sercem konsoli będzie potężna karta graficzna z obsługą ray-tracingu, czyli technologii umożliwiającej realistyczne przedstawienie oświetlenia w grze. PS5 otrzyma fabryczny dysk SSD (nie trzeba go będzie już więc ręcznie montować, na co zdecydowało się wielu posiadaczy PS4), zoptymalizowany tak, aby maksymalnie skracać czas ładowania. Zezwoli on na instalowanie tylko części gier, na przykład samą kampanię multiplayer, jeżeli nie interesuje nas zawartość dla jednego gracza. Jako nośniki do gier wykorzystane zostaną płyty o pojemności 100 GB; konsola będzie także odtwarzała płyty 4K Blu-ray.

Kontroler DualShock 5 również przejdzie wiele zmian. Klasyczne wibracje będą zastąpione haptycznymi informacjami zwrotnymi, które pozwolą oddać więcej typów ruchu i uderzeń. Przykładowo, zderzeniu się z konkurentem w grach wyścigowych będzie towarzyszyła znacznie inna odpowiedź niż wślizgom w grach futbolowych. Triggery otrzymają natomiast funkcję adaptacyjną – ich opór będzie się zmieniał w zależności od kontekstu, w jakim wciskamy je podczas gry. Dzięki tym udoskonaleniom Sony ma nadzieję zaproponować graczom jeszcze bardziej wciągające sterowanie.

Tajemnicą pozostają gry, w które zagramy na nowej konsoli, w szczególności te ekskluzywne. Sony potwierdziło, że nawet nadchodzące hity pokroju Death Stranding czy The Last of Us II trafią jeszcze na PS4 – ciekawe, które serie powrócą już w nowej generacji…