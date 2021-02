inkBOOK Calypso Plus w energetycznej, żółtej wersji

Teraz do dostępnej wcześniej gamy kolorów dołącza jaskrawy, energetyczny żółty – czytnik inkBOOK Calypso Plus w tej wersji jest już dostępny w oficjalnym sklepie producenta, w standardowej cenie 529 zł. Co istotne, wybranie akurat tego koloru absolutnie nie jest przypadkiem – inspiracją do projektu było ogłoszenie przez Pantone Color Institute kolorów na 2021 – w tym właśnie wykorzystanej w inkBOOKu Calypso Plus „słonecznej żółci”, która ma symbolizować nadzieję na lepsze czasy. Warto dodać, że do każdego czytnika inkBOOK Calypso Plus można dokupić dostępne w wielu wersjach kolorystycznych etui Yoga.