IFA 2020: Nowe głośniki i słuchawki od JBL

JBL jak zwykle pojawia się na targach z mocną reprezentacją. Trzem nowym modelom słuchawek towarzyszą głośniki Bluetooth – od tych kieszonkowych aż po takie, które mają wbudowany własny system transportowy.

Wśród słuchawek prym wiodą JBL Club Pro Plus, pierwsze słuchawki true wireless z serii Club. Otrzymały one system ANC i możliwość personalizacji dźwięku w aplikacji My JBL Headphone, a także baterię starczającą na 8 godzin słuchania; etui pozwala doładować je trzykrotnie. Dzięki wodoodporności IPX4 można zabrać je na siłownię, a wbudowane mikrofony mają funkcję redukcji hałasu tła. Słuchawki trafią do sklepów 25 października w cenie 200 USD (ok. 750 PLN).



Nieco tańszy jest prawdziwie bezprzewodowy model Endurance PEAK II (100 USD/ok. 375 PLN), przeznaczony przede wszystkim dla sportowców. Słuchawki otrzymały wodoodporność klasy IPX7 i specjalne haczyki, które pomagają w stabilnym utrzymaniu ich w uszach. Sprzęt wejdzie do sprzedaży w październiku.



Ostatni model słuchawek przeznaczony jest dla graczy: Quantum 50 to jedyny w serii model douszny, wyposażony w miękkie, silikonowe wkładki gwarantujące komfort słuchania. Będzie on dostępny już w tym tygodniu w cenie 30 USD (ok. 110 PLN).

Najmniejsze głośniki z nowej oferty JBL to następcy popularnych modeli producenta. JBL Clip 4 został wyposażony w zintegrowany karabińczyk, wodoodporność IP67 i baterię starczającą na 10 godzin pracy, co czyni z niego ciekawą propozycję na plenerowe imprezy. Sprzęt ma kosztować 70 USD (ok. 260 PLN) i trafić do sklepów w grudniu.



Kolejny „maluch”, JBL Go 3 (40 USD/ok. 150 PLN), ma być równie wytrzymały na zamoczenie i zapiaszczenie, co Clip 4, a jego jedno ładowanie starczy na około 5 godzin odtwarzania. Kupimy go już w październiku.

JBL Xtreme 3 to sprzęt nieco większej wagi, wyposażony w cztery przetworniki i dwa pasywne radiatory. Urządzenie otrzymało wytrzymałą na uszkodzenia powłokę, która zapewnia mu wodoodporność klasy IP67. Na jednym ładowaniu sprzęt może pracować 15 godzin, a dzięki JBL PartyBoost można sparować go z innymi kompatybilnymi głośnikami JBL. Urządzenie wycenione zostało na 350 USD (ok. 1 310 PLN) i trafi do sklepów w listopadzie.



JBL PartyBox On-The-Go jest na tyle duży, że do jego transportu wymagany jest specjalny pasek, który zarzucimy sobie na ramię. Jego moc to aż 100 W, czyli w sam raz na imprezy karaoke; do zestawu dołączony został zresztą bezprzewodowy mikrofon. Urządzenie obsługuje połączenia Bluetooth, USB i AUX, a zintegrowany system świetlny synchronizuje się z odtwarzaną muzyką. Może ono pełnić także funkcję wzmacniacza gitarowego. Za PartyBox On-The-Go zapłacimy 300 USD (ok. 1 120 PLN).

Największą (dosłownie) premierą okazał się jednak JBL PartyBox 310 (500 USD/ok. 1 860 PLN), potężna „impreza na kółkach” – transportuje się go podobnie, jak walizkę. Sprzęt oferuje 240 W mocy, baterię starczającą na 18 godzin ciągłego odtwarzania, podwójne wejście mikrofonowe i gitarowe oraz wbudowany system korekcji wysokości wokalu. Imprezę uatrakcyjni podwójne podświetlenie. Urządzenie trafi do sklepów już w październiku.