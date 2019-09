IFA 2019: LG G8X ThinQ – smartfon z dwoma ekranami

Potrzebujesz więcej miejsca na ekranie smartfona, ale nie podoba ci się trend na składane ekrany? To może być idealny telefon dla ciebie – LG właśnie zaprezentowało telefon z dodatkowym, osobnym wyświetlaczem.

LG G8X ThinQ to wariacja na temat LG V50 z nakładką dodającą drugi, mniejszy ekran. Pomysł ten okazał się zadziwiająco popularny, więc LG zdecydowało się na jego udoskonalenie. Dodatkowy wyświetlacz dla LG G8X jest taki sam, jak ten główny – to 6,4-calowy OLED z niewielkim wcięciem; na ekranie głównym znajduje się w nim kamerka, ale w tym dodatkowym pełni ono wyłącznie funkcję dekoracyjną. Nakładka łączy się ze smartfonem poprzez złącze USB-C, a jej zawias umożliwia niemal 360-stopniowe obracanie ekranu. Na jej zewnętrznej stronie znajduje się niewielki ekran 2,1 cala, na którym można sprawdzić godzinę bez konieczności rozkładania urządzenia.

Oczywiście telefon może działać także w trybie pojedynczego ekranu. Mamy wtedy do czynienia z dość typowym flagowcem z procesorem Snapdragon 855, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterią o pojemności 4 000 mAh. Z tyłu znajduje się podwójny aparat 12 Mpix + 13 Mpix, a z przodu – pojedyncza kamerka 32 Mpix. Ponadto smartfon otrzymał głośniki stereo, wejście słuchawkowe i dedykowany mu konwerter cyfrowo-analogowy, czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem oraz wsparcie dla technologii Fast Charge 4.0 i ładowania bezprzewodowego Qi. G8X ThinQ trafi do sprzedaży pod koniec tego roku, ale jego cena jest póki co nieznana.