HTC oficjalnie prezentuje U20 5G

Ledwie kilka dni temu do sieci wyciekła specyfikacja smartfona HTC Desire 20 Pro, a już dzisiaj HTC zdecydowało się pokazać światu kolejny model. U20 5G został wyposażony w ekran 6,8 cala, poczwórny aparat oraz modem 5G.

Nowy telefon od HTC nie jest klasycznym flagowcem – pod względem specyfikacji plasuje się on raczej w wyższej klasie średniej półki. Urządzenie otrzymało 6,8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400×1080 px, procesor Snapdragon 765G z modemem 5G, 8 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 5 000 mAh. Z przodu znajdzie się pojedynczy aparat 32 Mpix umieszczony w okrągłym wycięciu, a z tyłu – układ fotograficzny złożony z 48-megapikselowego „oczka” głównego, obiektywu szerokokątnego 8 Mpix, kamerki makro 2 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix. Na tyle obudowy widoczny jest także czytnik linii papilarnych.



Urządzenie otrzyma 256 GB pamięci wewnętrznej, którą rozszerzymy za pomocą karty microSD do 2 TB. Do dyspozycji dostaniemy także podwójne gniazdo nanoSIM, złącze USB-C, minijacka oraz wsparcie dla płatności NFC i szybkiego ładowania Quick Charge 4.0. U20 został wyceniony na 18 990 TWD (ok. 2 500 PLN) i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i zielonej.



Przy okazji premiery nowego smartfona, HTC oficjalnie zaprezentowało również wspomnianego już Desire 20 Pro. To nieco słabszy telefon ze Snapdragonem 665 i bez 5G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, mniejszym ekranem 6,5 cala i przednim aparatem fotograficznym 25 Mpix (co ciekawe, tylny pozostaje taki sam, jak w U20). Będzie on kosztował 8 990 TWD (ok. 1 185 PLN), a kupimy go z szarą lub błękitną obudową.