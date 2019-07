Creative Outlier Gold: Całkowicie bezprzewodowe słuchawki z oprogramowaniem Super X-Fi

Creative Technology Ltd ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek Creative Outlier Gold, kontynuację uznanego przez krytyków Creative Outlier Air, który wprowadził na rynek konkurencyjny cenowo, prawdziwie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Dzięki Outlier Gold użytkownicy mogą oczekiwać nowych ulepszeń, które wyznaczą nowy standard w tym segmencie.

Outlier Gold to pierwsze słuchawki do aktywacji oprogramowania Super X-Fi w aplikacji SXFI, dzięki czemu jest to odtwarzacz Super X-Fi MP3. Przez połączenie Bluetooth z aplikacją SXFI, Outlier Gold odblokowuje technologię przetwarzania aplikacji Super X-Fi w lokalnych plikach muzycznych. Aplikację SXFI można pobrać ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store.

Outlier Gold, w połączeniu z Super X-Fi, odtwarza naturalną scenę dźwiękową, z tym samym ekspansywnym doświadczeniem, szczegółami, przestronnością i realizmem. Podobnie jak w przypadku każdego odtwarzacza MP3, oprogramowanie Super X-Fi nie odtwarza treści strumieniowych, takich jak YouTube, Spotify itp. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z pełnej możliwości Super X-Fi we wszystkich materiałach, powinni wziąć pod uwagę SXFI AMP, SXFI AIR i SXFI AIR C.

Dzięki 14-godzinnemu czasowi odtwarzania na jednym ładowaniu, który przewyższa Outlier Air, Outlier Gold posiada najdłuższy czas odtwarzania dla całkowicie bezprzewodowych słuchawek dousznych. W połączeniu z dołączonym futerałem do ładowania zapewnia łączną długość odtwarzania do 39 godzin.

„Outlier Gold to naprawdę wzmocniona wersja popularnego Outlier Air. Pierwsza partia Outlier Air została wyprzedana w ciągu kilku godzin od ostatniego IT Show w Singapurze ze względu na świetny wygląd i dopasowanie, niezrównane funkcje i atrakcyjną cenę. A teraz wkraczamy z Outlier Gold. Oprogramowanie Super X-Fi jest ucztą dla wymagających melomanów, którzy mogą teraz cieszyć się własną biblioteką piosenek dzięki tej nagradzanej technologii holograficznej słuchawek. Co więcej, dzięki 39-godzinnemu łącznemu czasowi odtwarzania możesz spędzić cały miesiąc codziennych dojazdów do pracy bez ładowania (przy założeniu 90 minut jazdy dziennie), co jest po prostu niesamowite ”- powiedział Sim Wong Hoo, dyrektor generalny Creative.

Funkcje

Oprogramowanie Super X-Fi

14 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu; całkowity czas odtwarzania do 39 godzin*

Bluetooth 5.0 Low Energy z aptX i AAC

5,6 mm membrana głośniczka z grafenu

Certyfikat IPX5 (odporny na pot)

Inteligentna kompatybilność z pomocą głosową

3 pary dodatkowych nakładek końcówek dousznych (w dwóch rozmiarach)

* Przy umiarkowanym poziomie głośności. Rzeczywista żywotność akumulatora zależy od ustawień użytkowania i warunków otoczenia.

Ceny i dostępność

Creative Outlier Gold kosztują 99,99 EUR i są dostępne na Creative.com.