Hotelowa łazienka przyszłości: AccorHotels stawia na interaktywne prysznice

AccorHotels rozstrzygnął konkurs Guest Experience Challenge na digitalową łazienkę hotelową i wybrał najciekawsze rozwiązanie dla swoich gości. Zwycięski projekt to „SmarTap”, czyli inteligentny system zarządzania prysznicem. System zostanie zaimplementowany w hotelach w Europie Środkowo-Wschodniej, a jego twórcy mają szansę powalczyć o międzynarodowy kontrakt. Jest to część globalnej strategii AccorHotels w zakresie rozwijania nowoczesnych technologii.

W grudniu 2017 roku grupa AccorHotels zorganizowała pilotażowy konkurs Guest Experience Challenge skierowany do polskich i zagranicznych startupów oraz młodych firm. Jego celem było stworzenie technologicznego rozwiązania, które ożywi hotelową łazienkę. Gospodarzem wydarzenia została marka Novotel znana z poszukiwania nowatorskich rozwiązań.

Jean-Yves Besnard, Head of digital projects, social & digital learning practice for Eastern Europe, który przewodniczył Jury, wysoko ocenił poziom konkursu –Wszystkie prezentowane projekty były niesamowite i jesteśmy pod wrażeniem kreatywności uczestników. Interaktywne wanny, prysznice, toalety i lustra… Zaskakujące jest to, jak cyfrowa może być hotelowa łazienka. Niestety, zwycięzca może być tylko jeden, ale widzimy wielkie możliwości w zgłoszonych projektach.

Inteligentny prysznic, interaktywne lustro, innowacyjna toaleta

Pierwsze miejsce w konkursie zajął izraelski startup, który zaprezentował SmarTap – interaktywny system zarządzania prysznicem. Jest to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie, które może nauczyć się nawyków gości hotelowych, dostosować temperaturę wody czy oświetlenie, a także pomoże zaoszczędzić wodę, prąd, ochroni rury przed uszkodzeniem, a nawet pokaże miejsce wycieku.

Asaf Shaltiel, Dyrektor Generalny SmarTap podkreśla –Guest Experience Challenge to wspaniała inicjatywa, dzięki której firmy technologiczne mają szansę na spotkanie z dużym biznesem. Jesteśmy niezwykle dumni, że AccorHotels docenił nasze rozwiązanie, a przede wszystkim cieszymy się, że jesteśmy częścią tworzenia nowego trendu w hotelarstwie. Wierzymy, że nasz produkt zapewni gościom hotelowym nowe doznania związane z korzystaniem z łazienki, a hotelom pozwoli zoptymalizować zarządzanie, prowadząc do obniżenia kosztów wody i energii.

Projekt zostanie wdrożony w wybranych hotelach w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwycięzcy zadecydują, czy zamienią nagrodę pieniężną w wysokości 2000 EUR na możliwość przedstawienia swojego pomysłu przed Central Innovation Unit w Paryżu i powalczą o globalny kontrakt.

Drugie miejsce w konkursie i 1500 EUR należy do elektronicznych, innowacyjnych myjących toalet od polskiej firmy Happy House, które nie tylko poprawiają komfort gości, ale także podnoszą prestiż hoteli i wpisują się w oczekiwania wielu klientów spoza Europy.

Trzecie miejsce i nagrodę 1000 EUR otrzymały interaktywne lustra Abyss Glass, które mogą zapewnić dodatkową rozrywkę w łazienkach, a także ułatwić komunikację z klientami i administracją w hotelach.

O Guest Guest Experience Challenge

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu technologicznego rozwiązania, które zwiększy u gości poczucie komfortu, zadowolenia z pobytu i bliskości z marką, m.in. poprzez design, światła, rozkład temperatury, czy zapach. Zgłoszone pomysły musiały być gotowe do realizacji lub mieć formę zaawansowanych prototypów, aby rzeczywiście mogły zostać wdrożone.

Do konkursu zgłoszono 16 projektów z Polski, Izraela i Wielkiej Brytanii. W warsztatach, w trakcie których uczestnicy dostosowywali swoje projekty do wytycznych AccoHotels udział wzięło 40 osób.

Projekty były oceniane według następujących kryteriów: nowoczesność i atrakcyjność koncepcji, jej jakość i funkcjonalność, łatwość wdrożenia, estetyka i design, potencjał społeczny, czy zgodność z tematem.

Pierwsza edycja konkursu pozwoliła osiągnąć zakładane przez AccorHotels cele, kolejne inicjatywy są zaplanowane na 2018 rok.