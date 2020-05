Gwiazdy czytają Harry’ego Pottera na Spotify

Kwarantanna to ciężkie przeżycie dla dzieci i młodzieży, którzy nagle muszą ograniczyć kontakty z przyjaciółmi do sfery wirtualnej. Właśnie dlatego w internecie pojawia się sporo ciekawych inicjatyw skierowanych właśnie do młodszych użytkowników, w tym takich zachęcających do czytania i poznawania książkowych światów.

W ramach akcji Harry Potter at Home co tydzień udostępniany będzie kolejny rozdział Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, pierwszego tomu przygód małego czarodzieja. Każdy fragment czytany będzie przez osoby ze świata filmu, sportu i telewizji. Projekt jest wspólnym dziełem J.K. Rowling i portalu Wizarding World, którzy zaprosili do niego wiele znanych nazwisk. Narratorem pierwszego rozdziału jest Daniel Radcliffe, czyli filmowy odtwórca postaci Harry’ego Pottera. Poza nim w Harry Potter at Home usłyszymy także Stephena Fry, Davida Beckhama, Dakotę Fanning oraz Eddiego Redmayne’a, a także wiele innych celebrytów.

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Każdemu rozdziałowi towarzyszą dodatkowe materiały, które zachęcą młodych internautów do poszukiwania dalszych informacji, rozwiązywania quizów, pisania krótkich form tekstowych i rysowania. Co prawda nagrania i dodatkowe treści dostępne są tylko w języku angielskim, ale dzięki temu mogą służyć jako angażujące pomoce w nauce języka. Pierwszy rozdział dostępny jest już na Spotify i portalu Wizarding World.