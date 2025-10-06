Guns N’ Roses z koncertowym klasykiem na winylu

Legendarni Guns N’ Roses świętują swoje dziedzictwo – już 21 listopada 2025 roku na rynek trafi nowa, czteropłytowa winylowa edycja albumu koncertowego Live Era ’87–’93. Kultowe nagrania z najlepszych lat zespołu powrócą w odświeżonej formie, z bonusowym utworem „Coma” i nową szatą graficzną.

Wydawnictwo, pierwotnie opublikowane w 1999 roku przez UMe / Geffen, dokumentowało najgorętszy okres w historii Guns N’ Roses – lata 1987–1993, kiedy Axl Rose, Slash i spółka podbijali sceny całego świata. Na albumie znalazły się takie klasyki jak „November Rain”, „Sweet Child O’ Mine”, „Welcome To The Jungle”, „Don’t Cry” i „Paradise City”.

Nowe wydanie pojawi się w trzech formatach:

4LP Premium Edition – limitowana edycja z czterema kolorowymi winylami, rozkładaną okładką i plakatem, w tłoczonym etui z metalizowanymi detalami.

– limitowana edycja z czterema kolorowymi winylami, rozkładaną okładką i plakatem, w tłoczonym etui z metalizowanymi detalami. 4LP Standard Edition – klasyczna wersja na czarnych płytach 180 g, również z plakatem.

– klasyczna wersja na czarnych płytach 180 g, również z plakatem. wersja cyfrowa – zremasterowany materiał z oryginalnych taśm stereo, z premierowym utworem „Coma”, który po raz pierwszy trafi do serwisów streamingowych.

W momencie premiery Live Era ’87–’93 stanowiło swoisty pomnik jednej z najpotężniejszych karier w historii rocka. Debiut „Appetite for Destruction” (1987) sprzedał się w ponad 18 milionach egzemplarzy w USA, spędził 746 tygodni na listach Billboardu i zdefiniował brzmienie hard rocka przełomu lat 80. i 90. Kolejne wydawnictwa – G N’R Lies, Use Your Illusion I & II czy The Spaghetti Incident? – tylko ugruntowały pozycję zespołu jako symbolu ery stadionowego rocka.

Nowe, winylowe wydanie Live Era ’87–’93 to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale i powrót do czasów, gdy Guns N’ Roses byli najniebezpieczniejszym zespołem świata – i wciąż potrafili zamienić każdy koncert w muzyczny żywioł.