Tori Amos zapowiada nowy album In Times of Dragons

Ikona art popu i jedna z najbardziej charyzmatycznych pianistek świata powraca z nowym materiałem. Tori Amos ogłosiła premierę albumu In Times of Dragons, który ukaże się wiosną 2026 roku nakładem odrodzonej wytwórni Fontana.

Nowa płyta ma być – jak zapowiada sama artystka – metaforyczną opowieścią o walce demokracji z tyranią, a także o odradzaniu się wewnętrznej siły i poszukiwaniu wolności. „To historia o tym, jak demokracja płonie na naszych oczach – i o tym, jak próbujemy ją ocalić w sobie” – mówi Tori Amos.

In Times of Dragons kontynuuje charakterystyczną dla Amerykanki linię artystyczną, łącząc w sobie społeczne, polityczne i osobiste emocje z epicką muzyczną wrażliwością, która od trzech dekad stanowi jej znak rozpoznawczy.

Premiera: wiosna 2026