Grudzień 2020, 12/2020

Grudniowe wydanie podtrzymuje naszą coroczną tradycję, bo choć święta tym razem będą zupełnie inne niż wszystkie, pewne rzeczy pozostaną niezmienne. Na pewno tak jak zawsze będziemy chcieli obdarować najbliższych nie tylko mocą pozytywnych uczuć, ale także wymarzonymi prezentami. W wyborze tych najbardziej trafionych pomoże nasz obszerny przewodnik, który powinien odpowiedzieć na potrzeby każdego techmaniaka i nie tylko!

Przy okazji koniec roku to także dla wielu więcej czasu na oglądanie filmów i seriali. Przyglądamy się zatem, na co warto zwrócić uwagę na wiodących serwisach VOD. Na warsztat sprzętowy wzięliśmy natomiast mnóstwo nowości, w tym iPhone’a 12 i 12 Pro. Obrodziło nam również w premiery growe – jest w co zaopatrzać się na długie, zimowe wieczory…

