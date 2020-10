Google TV – nowe oblicze telewizyjnego Androida

Domyślny interfejs Android TV już od długiego czasu prosił się o aktualizację, a Google nareszcie uznało, że czas na zmiany. Oto Google TV, udoskonalony i bardziej przejrzysty system operacyjny dla telewizorów. Znajdziemy go w zestawie z nowym Chromecastem.

Google TV odchodzi od znanego z poprzedniej wersji interfejsu składającego się jedynie z odnośników do aplikacji – nowy system zostanie wyposażony w ekran główny pełniący rolę huba. Znajdziemy na nim takie zakładki, jak Szukaj, Dla ciebie, Na żywo, Filmy, Seriale, Aplikacje i Biblioteka. Dzięki temu poruszanie się po Google TV będzie przypominało korzystanie z klasycznego serwisu streamingowego lub interfejsu smart TV. Wszystkie te funkcje będą połączone z kontem Google: jeśli podczas przeglądania sieci na smartfonie trafimy na interesujący serial, możemy dodać go do ulubionych, a system sam podsunie nam go przy następnym uruchomieniu. Do tego Google TV pozwala nagrywać programy na żywo oraz tryb wygaszacza ekranu, w którym telewizor wyświetla wybrane zdjęcia z urządzeń Nest lub Google Cloud.



Google TV po raz pierwszy pojawi się na nowym Chromecaście 4K HDR10. Po raz pierwszy w historii streamerów od Google urządzenie otrzyma dedykowanego pilota, nie trzeba będzie zatem sterować jego pracą za pomocą smartfona. Dedykowane przyciski dla YouTube i Netflixa ułatwią wybieranie najpopularniejszych usług, a mikrofon pozwoli skorzystać z Asystenta Google; w przyszłości urządzenie będzie także kompatybilne ze streamingiem gier Stadia. Zestaw będzie kosztował 50 USD (ok. 195 PLN).



Poza telewizyjnymi nowościami, Google zaprezentowało także inteligentny głośnik Nest Audio wyposażony w 19-milimetrowy tweeter i mid-woofer 75 mm, które mają zapewniać o 50% lepszy bas niż poprzednie wcielenia Google Home. Sprzęt został wyceniony na 100 USD (ok. 390 PLN).



Poznaliśmy również nową, przydatną funkcję Asystenta Google, Hold for Me – pozwala ona wyciszyć telefon na czas czekania na infolinii. Gdy uzyskamy połączenie z konsultantem, smartfon poinformuje nas o tym wibracją i notyfikacją, a my będziemy mogli załatwić sprawę bez konieczności słuchania irytującej muzyki i nagranych wiadomości. Hold for Me będzie początkowo dostępne w Stanach Zjednoczonych na nowych smartfonach Pixel, ale niewykluczone, że w przyszłości trafi także do Europy i na urządzenia innych producentów.