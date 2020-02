Google świętuje 15 urodziny Map

Zero zero zero to serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Roberto Saviano. Produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą. Jednym z twórców jest Leonardo Fasoli odpowiedzialny wcześniej za scenariusz serialu Gomorra. Premiera serialu Zero zero zero odbędzie się w HBO GO 15 lutego.

(więcej…)