Google rozpoczyna światową kampanię na rzecz AI

Mechanizmy uczenia maszynowego są w dzisiejszych czasach czymś powszechnym, jednak używane są one najczęściej do dość prostych zadań. Google marzy o stworzeniu sztucznej inteligencji, której działanie pozytywnie wpłynie na społeczeństwo. W tym celu ogłoszony został konkurs AI Impact Challenge. Ma on wyłonić najciekawszy projekt pomocnej AI.

Inicjatywa ogłoszona została podczas konferencji AI for Social Good. Jej celem jest znalezienie wartościowych pomysłów na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji w celu rozwiązania problemów trapiących społeczeństwo. Konkurs otwarty jest dla badaczy, studentów i organizacji z całego świata, którzy mogą proponować rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zwiększania dostępu do edukacji, ochrony przed skutkami katastrof naturalnych i wielu innych dziedzin.

Zgłaszane projekty zostaną ocenione pod kątem ich wpływu na społeczeństwo, praktycznych możliwości wdrożenia, sposobu wykorzystania mechanizmów uczenia maszynowego, potencjału rozwojowego i przyjazności dla użytkowników. Google zaznacza, że ten ostatni czynnik jest kluczowy – wszystkie rozwiązania powinny być projektowane z uwzględnieniem ludzkiego czynnika.

Główną nagrodą dla zwycięzców ma być grant badawczy w wysokości 25 mln dolarów, dołączenie do programu Launchpad Accelerator oraz szkolenia z zakresu programowania AI w zakresie, który ma pomóc w realizacji projektu. Zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza będą przyjmowane do 22.01.2019, a najciekawszy projekt poznamy wiosną przyszłego roku.