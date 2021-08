Google rezygnuje z aplikacji Android Auto na smartfona

Korzystanie z telefonu podczas jazdy to przyczyna niezliczonych wypadków drogowych – wystarczy jedno powiadomienie, które rozproszy uwagę kierowcy, a może dojść do tragedii. Właśnie po to powstały samochodowe interfejsy, zaprojektowane tak, by nie przeszkadzać w kierowaniu pojazdem. Google już wkrótce planuje zrezygnować z jednego z nich.

Zapowiedź dotyczy aplikacji mobilnej Android Auto, którą możemy uruchomić bezpośrednio na ekranie smartfona. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim przez posiadaczy starszych samochodów bez systemów infotainment. Aplikacja daje użytkownikom łatwy dostęp do najważniejszych funkcji: Map Google, aplikacji streamingowych i telefonu, na dodatek w wersji z czytelnym interfejsem, pozbawionym rozpraszających uwagę dodatków.



Google planuje zakończenie wsparcia dla mobilnej wersji Android Auto wraz z pojawieniem się Androida 12. Nie oznacza to jednak, że kierowcy będą zmuszeni do korzystania z domyślnego interfejsu podczas jazdy – rolę apki przejmie specjalny tryb Asystenta Google. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że będzie on wspierał wszystkie usługi, które spełnia obecna wersja, i jeszcze więcej. Nowe funkcje Asystenta pojawiły się już na niektórych telefonach z serii Pixel, a wkrótce zawitają także na inne urządzenia. Jednocześnie Google uspokaja, że wsparcie dla Android Auto w samochodach nie zostanie zakończone wraz ze wsparciem dla aplikacji.