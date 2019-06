Google pokazuje zapowiedź Pixela 4

Stare porzekadło mówi „jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich”. W odpowiedzi na pojawiające się wycieki i spekulacje Google postanowiło oficjalnie potwierdzić prace nad Pixelem 4 i opublikować jego pierwsze oficjalne zdjęcie.

Udostępniona na oficjalnym Twitterze Made by Google fotka tylnej części obudowy nie zdradza zbyt wiele informacji na temat nadchodzącego telefonu. Najważniejszym jej elementem jest aparat fotograficzny, czyli coś, z czego telefony Pixel są dobrze znane. Po raz pierwszy Google zdecydowało się na zastosowanie podwójnego układu w głównym aparacie (w poprzednim Pixelu dwa obiektywy znalazły się jedynie z przodu). Towarzyszy mu podwójna lampa błyskowa i dwa inne, niezidentyfikowane na chwilę obecną sensory – być może jednym z nich będzie czujnik głębi? Aparat umieszczony został na kwadratowym, lekko wypukłym polu.

Na zdjęciu widać także dwa przyciski boczne i charakterystyczne logo Google. Co ciekawe, tym razem producent nie zdecydował się na typowe dla poprzednich Pixeli podwójne, matowo-błyszczące wykończenie – cały tył wydaje się być pokryty matowym szkłem, a jedynym połyskującym akcentem jest aparat. W tylnej części telefonu nie znajdziemy również czytnika linii papilarnych.

Pixel 4 został zaprezentowany na wiele miesięcy przed oficjalną premierą. To ciekawy ruch ze strony Google, które chciało tym samym odpowiedzieć na wycieki pierwszych renderów telefonu. Pojawiły się one w sieci w tym tygodniu i ujawniły właściwie tyle samo informacji, co oficjalne grafiki. Więcej informacji na temat nowego flagowca Google poznamy w ciągu kilku następnych miesięcy.