DJI RoboMaster S1 – bojowy robot edukacyjny

Firma DJI jest znana przede wszystkim ze swoich dronów (a ostatnio także kamer sportowych), ale to nie jedyny obszar rynku technologicznego, na którym oznacza ona swoją obecność. Do sprzedaży trafił właśnie stworzony przez nią robot bojowy do nauki i zabawy.

Nazwa RoboMaster S1 nawiązuje do popularnych na całym świecie walk robotów. Stają do nich różnego rodzaju zdalnie sterowane maszyny, często wykonywane przez całe zespoły konstrukcyjne lub koła studenckie. Organizatorem chińskiego turnieju RoboMasters jest właśnie DJI, które postanowiło stworzyć produkt przeznaczony dla początkujących fanów robotyki.

Robot przeznaczony jest dla użytkowników od 14 roku życia wzwyż. W zestawie znajduje się 46 części, z których zbudujemy go od podstaw – według DJI powinno to zająć od 2 do 4 godzin. Urządzenie otrzymało sześć bezszczotkowych silniczków rozpędzających je do prędkości 13 km/h, 31 czujników do obserwacji otoczenia i wielokierunkowe koła typu mecanum. Sterujemy nim za pomocą tabletu lub smartfona. Dodatkowo robot został wyposażony w kamerę Full HD, która za pośrednictwem aplikacji umożliwia podgląd tego, co widzi, z pierwszoosobowej perspektywy. O jego bojowym rodowodzie świadczy natomiast działko strzelające lekkimi, żelowymi kulkami.

Kolejną cechą RoboMaster S1 jest możliwość programowania robota w języku Scratch 3.0 i Python – w aplikacji znajdziemy specjalne tutoriale. Za ich pomocą odblokujemy dodatkowe opcje, na przykład zmienimy sposób poruszania robota lub zmodyfikujemy parametry jego czujników. Zaawansowani użytkownicy będą mogli ponadto stworzyć własne programy, które dadzą ich robotowi przewagę podczas starć.

RoboMaster S1 kosztuje 500 USD (ok. 1 880 PLN). Na razie robot dostępny jest w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii – prawdopodobnie trafi on też do Europy. W przyszłości DJI planuje wypuścić kompatybilny z nim zestaw akcesoriów PlayMore; znajdziemy w nim dedykowany kontroler, dodatkowy akumulator i więcej żelowych pocisków.