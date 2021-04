Google Pixel Watch na przeciekach

Plotki na temat inteligentnego zegarka od Google pojawiały się na rynku już od wielu miesięcy. Chociaż sam producent nie wypowiedział się na ten temat oficjalnie, w sieci pojawiły się grafiki, które rzekomo przedstawiają nadchodzącego Pixel Watcha.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez autora przecieku, pokazane w internecie rendery zostały wygenerowane na podstawie prototypowej wersji smartwatcha od Google. Prezentują one urządzenie o okrągłej, płaskiej kopercie i kolorowym wyświetlaczu rozciągającym się na całą średnicę zegarka. W bocznej części umieszczona została fizyczna koronka. Na grafikach widać kilka wersji kolorystycznych koperty oraz różne paski – zgodnie z przeciekiem, ostateczna wersja zegarka otrzyma nawet 20 wzorów opasek.



Chociaż nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej Google Pixel Watcha, autor przecieku wskazał, że będzie on działał na odświeżonej wersji Wear OS – system operacyjny otrzyma nowy wygląd i interfejs. Nieoficjalne informacje podają jeszcze jedno przypuszczenie dotyczące zegarka, a właściwie jego daty premiery: urządzenie może trafić do sprzedaży w październiku bieżącego roku. Jeśli to prawda, więcej faktów na jego temat poznamy być może już w maju, kiedy to odbędzie się wirtualna konferencja Google I/O 2021.