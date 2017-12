Nowy rekord prędkości Hyperloop One

Koniec roku przyniósł kolejny sukces projektu Virgin Hyperloop One. Testowa kapsuła XP-1 osiągnęła prędkość 387 km/h – niemal maksymalną możliwą do uzyskania w przykładowym tunelu DevLoop o długości ok. 500 m.

Wraz z demonstracją szybkości Virgin Hyperloop One zaprezentował nowatorski model śluzy powietrznej, której zastosowanie pomogło w osiągnięciu zawrotnej prędkości. Nowy rekord to oczywiście niewiele w porównaniu z obiecanymi 1 130 km/h, które w teorii może osiągnąć gotowy Hyperloop, ale należy pamiętać, że XP-1 nie będzie w stanie rozpędzić się do takiej prędkości w króciutkim, mierzącym zaledwie niecałe pół kilometra tunelu testowym. Eksperci z Virgin Hyperloop One szacują, że maksymalna prędkość, jaką będzie mogła osiągnąć kapsuła w aktualnych warunkach, to 402 km/h – jedynie 15 km/h ponad obecny rekord.

To dobre informacje dla projektu, który od niedawna przechodzi poważne zmiany administracyjne. Pierwszą z nich była współpraca z koncernem Virgin i zmiana nazwy projektu, drugim zaś – poważna rekonstrukcja zarządu. Firmę opuścił współzałożyciel i wieloletni członek zarządu Shervin Pishevar, zaś na jego miejsce powołano znanego z holdingu Virgin Group Richarda Bransona.