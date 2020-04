Google Meet dla wszystkich użytkowników Gmaila

Popularność Zooma udowodniła, że wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na aplikacje służące do masowych telekonferencji. Właśnie dlatego Google zdecydowało się na darmowe udostępnienie swojego programu do sieciowych połączeń, Google Meet, wszystkim posiadaczom konta Gmail.

Google Meet to narzędzie do prowadzenia wideokonferencji, które zgodnie z zapowiedziami producenta ma być w pełni bezpieczne – na tyle, by mogły korzystać z niego nawet instytucje rządowe. W przeciwieństwie do Zooma, gdzie wtargnięcie na cudze spotkanie jest stosunkowo łatwe, aplikacja chroni użytkowników przed nieproszonymi gośćmi. Wszystkie dane trafiają do chmury, a połączenia szyfrowane są na każdym etapie, co minimalizuje ryzyko dostępu osób trzecich.

Do tej pory z programu mogli korzystać jedynie biznesowi klienci pakietu G Suite, ale w związku z pandemią COVID-19 Google postanowiło udostępnić go wszystkim posiadaczom konta Gmail – link do Google Meet pojawi się w przeglądarkowej wersji poczty w ciągu kilku najbliższych dni. Do 30 września możemy korzystać z nielimitowanych czatów wideo; po zakończeniu tego okresu, darmowe połączenia mają trwać maksymalnie godzinę. Okres próbny da nam również dostęp do innych funkcji premium, które w przyszłości będą wymagały subskrypcji G Suite: pełnych nagrań spotkań czy organizowania konferencji dla nawet 100 użytkowników jednocześnie. Jeśli zatem spodobają nam się dodatkowe funkcje Google Meet, po 30 września będziemy musieli wykupić stosowny abonament, by móc z nich dalej korzystać.