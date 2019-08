Samsung Galaxy Tab S6 – konkurent dla iPada

Rynek tabletów jest zdominowany przez Apple, a te z Androidem coraz bardziej tracą na popularności. Samsung chce na nowo przyciągnąć klientów do tego segmentu rynku, a jego tajną bronią jest Galaxy Tab S6 – urządzenie o potężnych „wnętrznościach”.

Uwagę zwraca przede wszystkim specyfikacja urządzenia – tablet otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 855, baterię o pojemności 7 040 mAh (ma starczać na 15 godzin pracy), 10,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2560×1600 px, czytnik linii papilarnych i cztery głośniki AKG z obsługą Dolby Atmos. Do tego Galaxy Tab S6 otrzymał nietypowy jak na tablet aparat fotograficzny, podwójny układ 13 Mpix + 5 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 123 stopni. W zrobieniu efektownych zdjęć pomoże nam natomiast sztuczna inteligencja.

W zestawie z urządzeniem otrzymamy nowy stylus S Pen. Podobnie jak w nowym tablecie Apple, rysik jest magnetyczny i ładowany bezprzewodowo, a z tyłu obudowy znajduje się specjalne miejsce na jego przechowywanie. Oprócz tego do Galaxy Tab S6 będzie można dokupić etui z klawiaturą BookCover – ma ono trackpada i dedykowany przycisk służący do uruchamiania funkcji DeX. Umożliwia ona korzystanie z urządzenia mobilnego w trybie naśladującym komputer, a aby z niej skorzystać wystarczy podłączyć tablet do monitora lub telewizora.

Samsung Galaxy Tab S6 dostępny będzie w trzech kolorach: szarym, błękitnym i różowym. Jego oficjalna premiera w Polsce nie została potwierdzona, ale znamy amerykańskie ceny wersji z Wi-Fi. Za 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (można ją zwiększyć za pomocą karty microSD) trzeba będzie zapłacić 650 USD (ok. 2 500 PLN), a za 8 GB/256 GB – 730 USD (Ok. 2 800 PLN). Etui BookCover to dodatkowy koszt 180 USD (ok. 700 PLN). Samsung nie podał cen ani daty premiery wersji LTE.