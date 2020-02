Galaxy Z Flip na nieoficjalnym nagraniu

Oficjalna premiera nowych smartfonów Samsunga zaplanowana jest na 11 lutego, ale o najbardziej ekscytującym z nich – składanym Galaxy Z Flip – słyszymy już od długiego czasu. Poza specyfikacją urządzenia, do sieci wyciekło także wideo przedstawiające telefon w akcji.

Na udostępnionym klipie widać jeden cykl otwierania i zamykania urządzenia. Zewnętrzną stronę Galaxy Z Fold zdobi podwójny aparat i niewiele większy od niego ekran. Wyświetla on najważniejsze informację – godzinę, datę, sieć i powiadomienia – ale by skorzystać z najważniejszych funkcji konieczne jest otwarcie smartfona. Wtedy użytkownikowi ukazuje się podłużny ekran z okrągłym wycięciem na kamerkę do selfie; zgodnie z wcześniejszymi przeciekami ma on mieć przekątną 6,7 cala, a zamiast plastiku otrzymać powłokę z wytrzymałego, ultracienkiego szkła.

Wideo zdradza także kilka szczegółów dotyczących zawiasu. Na nagraniu widać, że jest on mocny i stabilny, może nawet za bardzo – użytkownik ma pewien problem ze swobodnym rozłożeniem telefonu jedną dłonią. Przy wygaszonym ekranie widzimy charakterystyczne zagięcie, ale trudno je zauważyć, gdy działa podświetlenie. Rzut oka na bok złożonego smartfona wskazuje natomiast, że pomiędzy połówkami ekranu znajduje się wąska przerwa, podobnie jak w oryginalnym Galaxy Fold. Czy te same cechy zobaczymy także w komercyjnej wersji urządzenia? O tym przekonamy się już za kilka dni.